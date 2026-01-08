Gia Lai cảnh báo tình trạng gọi điện, giả mạo văn bản cơ quan bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu gọi điện, giả mạo văn bản, thông báo của đơn vị nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội để “thông báo” và yêu cầu mang theo giấy tờ cá nhân đến một địa điểm nhằm xác nhận, điều chỉnh thông tin.

Nội dung các cuộc gọi thường đề cập đến việc cập nhật căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, chi trả chế độ hưu trí hoặc cập nhật dữ liệu trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng thông báo được thiết kế giống văn bản của cơ quan nhà nước, có chữ ký và con dấu giả nhằm tạo sự tin tưởng, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo.

Ông Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai khẳng định, đây là hành vi giả mạo, lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền hoặc chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội không ban hành bất kỳ văn bản nào yêu cầu người dân xác nhận thông tin, nhận hỗ trợ hay giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa điểm ngoài trụ sở; không liên hệ qua số điện thoại lạ để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP.

Để phòng ngừa rủi ro, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội; khi phát hiện văn bản nghi vấn giả mạo, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.

Người dân, người lao động khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cần thực hiện tại trụ sở cơ quan bảo hiểm xã hội, thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số. Các giao dịch qua các kênh chính thức này đều không thu phí.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền rộng rãi để người dân nhận diện thủ đoạn lừa đảo, góp phần bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản./.

