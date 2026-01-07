Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy

Ngày 7/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 2,8kg ma túy các loại qua khu vực biên giới.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 2/1, tại ấp Bình Phú, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Công an xã Phước Chỉ tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Trương Trọng Hiếu (27 tuổi, trú tại phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác, Trương Trọng Hiếu thừa nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Sheng Hun, từ khu vực Bavet (Campuchia) về Thành phố Hồ Chí Minh, với tiền công 5 triệu đồng.

Kết quả giám định xác định, tang vật thu giữ gồm các loại ma túy Ketamine và Methamphetamine, với tổng trọng lượng hơn 2,8kg.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng mở rộng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

