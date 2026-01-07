Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết xử lý nạn "quảng cáo" bẩn, rao vặt sai quy định

Đối tượng thực hiện hành vi dán tờ rơi quảng cáo sai nơi quy định. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Công an Thành phố đang đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát. Một trong những trọng tâm là kiên quyết xử lý các hành vi dán, treo, phát quảng cáo, rao vặt sai quy định, không để tình trạng này tồn tại kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân.

Hưởng ứng Chiến dịch Xuân Tình Nguyện, tuổi trẻ Công an Thành phố cũng đồng loạt ra quân cao điểm, tổ chức bóc xóa quảng cáo sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn tình trạng quảng cáo trái phép. Điển hình, Công an phường Phước Long phát hiện nhiều quảng cáo mới dán trái phép tại khu vực chân cầu cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Qua xác minh, đối tượng P.C.C (sinh năm 1991) đã được mời làm việc, thừa nhận hành vi và bị lập hồ sơ xử phạt hành chính, buộc tháo gỡ toàn bộ quảng cáo.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 06 tháng 01 năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố cũng phát hiện, làm rõ hai đối tượng gồm bà T.T.N (sinh năm 1981) và bà N.T.T (sinh năm 1989) thực hiện hành vi dán tờ rơi quảng cáo sai nơi quy định tại khu vực ấp 15, xã Đông Thạnh. Trong đó, bà T.T.N khai nhận đã đặt in và thuê bà N.T.T dán quảng cáo dịch vụ rút hầm cầu. Các đương sự đang bị yêu cầu khắc phục hậu quả và tiếp tục bị xử lý theo quy định.

Thực tiễn cho thấy, nhiều đối tượng lợi dụng hình thức quảng cáo trái phép để che giấu các hoạt động vi phạm pháp luật như tín dụng đen, cho vay nặng lãi, lừa đảo. Do đó, việc xử lý nghiêm các hành vi này không chỉ nhằm lập lại mỹ quan đô thị mà còn là giải pháp quan trọng trong phòng ngừa, triệt xóa nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Công an Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quyết liệt đợt cao điểm, xử lý nghiêm mọi vi phạm; đối với trường hợp cố tình tái phạm hoặc có dấu hiệu tội phạm sẽ xem xét xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành. Lực lượng Công an đồng thời đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay cho hành vi quảng cáo trái phép và kịp thời cung cấp thông tin vi phạm để cùng xây dựng đô thị văn minh, an toàn, sạch đẹp./.