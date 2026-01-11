Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước

Chiều 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo - những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lễ khởi công được tổ chức trực tiếp tại Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, tỉnh Thái Nguyên - đơn vị Anh hùng, từng 3 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm, trực tuyến tới 2 điểm cầu: Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dự sự kiện có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Những năm qua, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu của Chương trình Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo quyết định phê duyệt các trường dự bị đại học thuộc Bộ quản lý với tổng mức đầu tư của 5 dự án hơn 750 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã triển khai 2 dự án cho Trường Dự bị Đại học Trung ương tại Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương Nha Trang tại Khánh Hòa. Việc khởi công đồng loạt 3 dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, Thanh Hóa nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự kiến các công trình sẽ khánh thành vào tháng 9/2026 để kịp đón các em học sinh vào năm học mới. Khi hoàn thành, các dự án sẽ củng cố, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đào tạo, từng bước hiện đại hóa môi trường học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo hệ dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc cho các em tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Xúc động phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, việc khởi công 3 dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các Trường chuyên biệt - Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, cũng như xây dựng 248 trường nội trú tại khu vực biên giới đất liền có ý nghĩa quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau,” mang tình yêu thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án đầu tư cơ sở vật chất cho trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung các hạng mục cần thiết xây dựng tại 3 trường này để đầu tư, xây dựng, hoàn thành trong tháng 1/2026.

Chia sẻ câu chuyện của chính bản thân mình và nhiều đồng chí lãnh đạo được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm sóc, giáo dục dưới mái trường khu vực miền núi và trưởng thành, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, nguồn lực con người là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của một quốc gia.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người; là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thủ tướng Chính phủ, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giáo dục và đào tạo càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Muốn giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng so với bình quân chung của cả nước, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải được học hành, được mở mang trí tuệ, được nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chính là đầu tư cho công bằng trong tiếp cận giáo dục, tạo điều kiện cho mọi học sinh, dù với nhiều xuất phát điểm và hoàn cảnh khác nhau, đều có được con đường học tập liên thông, bền vững, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước trong tương lai.

Thời gian qua, công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới luôn được Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm, chú trọng và ưu tiên nguồn lực đầu tư. Hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông ngày càng được mở rộng; các trường nội trú, bán trú tiếp tục được củng cố; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, cử tuyển, tín dụng học sinh, sinh viên được triển khai quyết liệt.

Tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ xác định rõ xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học cho hơn 320 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, hơn 1.100 trường Phổ thông Dân tộc bán trú; 7 cơ sở dự bị đại học và đại học, 3 trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú khu vực. Nhiệm vụ này đang được các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Kêu gọi cùng với đầu tư kinh phí của nhà nước, các lực lượng quân đội, công an, các tổ chức chính trị, đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia chung tay, góp sức xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất trường học để các em có điều kiện học tập tốt nhất, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, các bộ, cơ quan liên quan và 3 địa phương, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà thầu, đơn vị thi công, tư vấn giám sát trong triển khai các dự án với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương hoàn thành dự án đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu đề ra; bảo đảm nguồn vốn được giải ngân kịp thời, đúng quy định, tuyệt đối không để dự án chậm tiến độ, làm lãng phí nguồn lực Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình.

“Phấn đấu xây dựng các trường này trở thành hệ sinh thái giáo dục dân tộc kiểu mẫu, không chỉ dạy chữ, nâng cao chất lượng dạy và học mà phải là nơi gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa 54 dân tộc anh em gắn với tư duy hiện đại, hội nhập quốc tế,” Thủ tướng chỉ rõ.

Chỉ đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo chuyển giao để các địa phương Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp quản, làm chủ đầu tư các dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các nhà thầu xây dựng và tư vấn giám sát dự án thực hiện dự án bằng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “3 ca 4 kíp,” quyết liệt thi công sớm hoàn thành công trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và các yêu cầu về kỹ, mỹ thuật, môi trường, đặc biệt nghiêm cấm để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Nhắc nhở các nhà trường chủ động tiếp nhận và vận hành dự án sau khi hoàn thành; tích cực tham gia giám sát, bảo đảm công năng sử dụng phù hợp nhất; quản lý, bảo trì, sử dụng khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các em học sinh tự tin, bản lĩnh, chủ động, tích cực rèn luyện “Đức-Trí-Thể-Mỹ”; học thật tốt, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng đam mê, ấp ủ ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương, bản làng tươi đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh, phải gieo chữ để giữ nước, biến những ngôi trường thành nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng của con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Thủ tướng Chính phủ mong muốn mỗi gia đình, cộng đồng luôn là điểm tựa vững chắc, là chỗ dựa tinh thần, vật chất, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, thấu hiểu khó khăn, thách thức với từng lứa tuổi của các em học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và với nỗ lực vươn lên của các thế hệ thầy và trò vùng cao, mọi con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ đều được học tập, rèn luyện dưới những mái trường an toàn, ấm cúng; được nuôi dưỡng trong môi trường văn minh, nhân văn, nhân ái; được trưởng thành, lập thân, lập nghiệp với những điều kiện tốt nhất và hành trang đầy đủ nhất; góp phần đưa bản làng vùng cao vươn lên cùng cả nước trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 60 suất quà ý nghĩa, tặng học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh xuất sắc, tiêu biểu của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc; tặng Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc 3 phòng học: ngoại ngữ, nghệ thuật và công nghệ thông tin. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cũng trao 50 suất quà tặng học sinh xuất sắc, tiêu biểu của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc./.

