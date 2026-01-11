Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược

Ngày 11/1, kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn Đảng bộ Chính phủ phải xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể gồm: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược.

Tại hội nghị, căn cứ 5 phương thức lãnh đạo, 5 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, các đại biểu đã tập trung đánh giá tổng kết công tác Đảng, đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Chính phủ, nhất là phân tích kết quả đạt được; hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan; bài học kinh nghiệm.

Hội nghị cũng thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, nhất là việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các mục tiêu lớn mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra; nghe và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2025; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu cũng tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là các lĩnh vực: nông nghiệp và môi trường, tài chính, xây dựng, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, phát triển các doanh nghiệp nhà nước...

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhắc nhở toàn Đảng bộ Chính phủ, nhất là người đứng đầu các tổ chức đảng trong Đảng bộ phải tổ chức làm tốt nhất chỉ đạo quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương vừa qua.

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2025 trong bối cảnh phải chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, Đảng ủy Chính phủ đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng đảng.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, các chương trình, kế hoạch công tác, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2025 và phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư..., Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Chính phủ, ứng phó kịp thời, hiệu quả trước những vấn đề mới phát sinh; trong đó trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đạt kết quả toàn diện, quan trọng, nổi bật.

Điểm lại những kết quả quan trọng, toàn diện, tổng thể về tình hình kinh tế-xã hội năm 2025, Thủ tướng cho biết, kinh tế tăng trưởng cao, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn; công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá, toàn diện trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, năng lượng, viễn thông, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục, y tế, tạo nền tảng, mở ra không gian phát triển mới.

Toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị với việc hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức, bộ máy các bộ, cơ quan của Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; vận hành mô quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt.

Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổ chức thành công chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước; dành nguồn lực lớn cho công tác chăm lo đời sống nhân dân, an sinh xã hội; xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở xã hội; chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng chính sách.

Các tổ chức đảng đã tập trung chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; quốc phòng, an ninh được tăng cường cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hoàn thành các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Chính phủ đặc biệt quan tâm; quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, bám sát 5 nguyên tắc và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng.

Các mặt công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; triển khai thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; chấp hành các Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Chính phủ về thực hiện chuyên đề công tác trọng tâm năm 2025; ban hành các quy chế, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội năm 2025 trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo toàn diện công tác Đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030, tiền tới Đại hội XIV của Đảng; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I; tham gia hoàn thiện các văn kiện, chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI bảo đảm tiến độ, chất lượng và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, năm 2025, toàn Đảng bộ Chính phủ đã “biến nguy thành cơ, biến tư duy thành nguồn lực, biến thách thức thành động lực”; huy động sức mạnh của toàn dân để phát triển đất nước; tạo nền tảng, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế, tạo niềm tin để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chỉ rõ các nguyên nhân, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phải tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; hoàn thành nhiệm vụ chính trị với việc xây dựng và thực hiện tầm nhìn chiến lược, tự chủ chiến lược, thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm. Trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện hiệu quả 5 chiến lược cụ thể gồm: hoàn thiện thể chế chiến lược, huy động nguồn lực chiến lược, đầu tư hạ tầng chiến lược, phát triển công nghệ chiến lược và tạo thế cân bằng chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ cho đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chỉ đạo công tác tổ chức, phục vụ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng; tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 244 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, Nghị quyết số 01 của Chính phủ; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đột phá chiến lược đã và sẽ được Bộ Chính trị ban hành; tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện đồng bộ thể chế, tổ chức vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực; quan tâm các vấn đề văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững độc lập chủ quyền, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế; nắm chắc tình hình, ứng phó hiệu quả với biến động, thay đổi chính sách của các nước.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ tặng các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có thành tích trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm 2025./.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ Sáng 11/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ.