Thái Lan: Nổ bom tại hơn 10 trạm xăng, 4 người bị thương

Quân đội Thái Lan thông báo đêm 10/1 nhiều quả bom đã phát nổ, gây cháy tại 11 trạm xăng ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan, khiến 4 người bị thương.

Ngày 11/1, Quân đội Thái Lan thông báo đêm 10/1 nhiều quả bom đã phát nổ, gây cháy tại 11 trạm xăng ở các tỉnh cực Nam của Thái Lan, khiến 4 người bị thương. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này còn diễn biến phức tạp.



Trao đổi với truyền thông sở tại, Thống đốc tỉnh Narathiwat Boonchauy Homyamyen cho biết các vụ nổ xảy ra gần như đồng thời, do một nhóm đối tượng thực hiện, khiến 1 cảnh sát ở tỉnh này bị thương.

Tư lệnh quân đội tại khu vực miền Nam Thái Lan đã chỉ thị nâng mức cảnh giác an ninh lên cao nhất trên toàn khu vực, bao gồm tại các chốt kiểm soát giao thông và khu vực biên giới.



Miền Nam Thái Lan là khu vực có đặc điểm văn hóa-tôn giáo khác biệt so với phần còn lại của quốc gia đa số theo Phật giáo và từ năm 2004 đến nay thường xuyên xảy ra các vụ việc bạo lực, gây thương vong, tuy ở mức độ thấp./.