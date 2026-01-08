Hà Nội: Ùn tắc giao thông giảm rõ rệt sau khi các nút giao được cải tạo

Chỉ hơn 10 ngày thần tốc thi công, từng hạng mục của các dự án đã cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác bước đầu đã phát huy hiệu quả giảm thời gian ùn tắc giao thông.

Trước áp lực ngày càng gia tăng của các loại phương tiện khiến tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng nghiêm trọng, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp 3 dự án giao thông trọng điểm trên tinh thần triển khai thần tốc, giúp dự án nhanh chóng về đích.

Đây là các hạng mục của dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông khu vực nút giao Pháp Vân-Bến xe Nước Ngầm và ngõ 15 Ngọc Hồi, một trong 3 dự án thuộc Lệnh xây dựng khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội./.

