Tịch thu xe của tài xế tự quay clip buông hai tay trên đường cao tốc

Chiều ngày 6/1, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông - PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập biên bản xử phạt hàng loạt vi phạm và tịch thu phương tiện đối với một nam thanh niên có hành vi nguy hiểm khi tham gia giao thông, được ghi lại trong một đoạn clip do chính người này tự đăng tải.

Nam thanh niên bị xử lý là Nguyễn Thành T. (28 tuổi, ngụ phường Dĩ An, Thành phố Hồ Chí Minh). Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó ghi lại cảnh một người điều khiển xe mô tô trên đường Đỗ Mười (đoạn gần cầu vượt Sóng Thần 9, giáp ranh phường Dĩ An và phường Tam Bình) với nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng. Cụ thể, tài xế này vừa chạy xe với tốc độ cao, vừa sử dụng điện thoại di động, thậm chí buông cả hai tay khỏi tay lái. Đáng chú ý, người này còn đi vào làn đường cấm.

Clip sau đó được chính T. cắt ghép và đăng tải lên mạng xã hội TikTok với dòng chú thích “một buổi sáng cuối năm 2025”, nhằm mục đích thu hút sự chú ý, tăng lượng tương tác và người theo dõi cho trang cá nhân.

Chiếc xe T. sử dụng trong clip đăng tải. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngay sau khi đoạn clip được phát tán, Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định danh tính và mời T. lên trụ sở làm việc.

Tại đây, T. đã thừa nhận người trong clip chính là mình và cho biết thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm này là vào năm 2023. Tuy nhiên, chỉ vài ngày gần đây, anh mới cắt ghép và đăng tải lên mạng.

Hậu quả từ hành động thiếu ý thức của mình, T. đã phải đối mặt với hàng loạt biên bản xử phạt từ lực lượng chức năng. Các lỗi vi phạm bị xử lý bao gồm: Hành vi “buông cả hai tay khi điều khiển xe” với mức phạt tiền 7 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu phương tiện; lỗi “đi vào đường cấm” phạt 2,5 triệu đồng; lỗi “sử dụng điện thoại khi lái xe” phạt 900.000 đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

T. thừa nhận người trong clip chính là mình, thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm này là vào năm 2023. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Ngoài ra, cảnh sát giao thông còn phát hiện và lập biên bản xử phạt thêm hai lỗi khác trên chiếc xe của T.: xe không có bộ phận giảm thanh (phạt 2,5 triệu đồng) và biển số xe bị che lấp (phạt 5 triệu đồng).

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông, đặc biệt là giới trẻ. Việc cố tình thực hiện các hành vi nguy hiểm, thậm chí tự quay clip phô trương không chỉ vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, mà còn thể hiện sự thiếu văn hóa giao thông nghiêm trọng.

Đại diện lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ người dân và mạng xã hội để kịp thời xử lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.