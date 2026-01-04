7 xe ôtô va chạm liên hoàn, cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn tắc dài 6km

Ngày 4/1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ôtô xảy ra trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 4/1, các phương tiện lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây theo hướng Bắc Nam. Khi đến Km93+400 (đoạn qua xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Tại hiện trường, 7 ôtô hư hỏng nặng, móp méo phần đầu và đuôi, các phương tiện nằm chiếm 2 làn đường chính trên cao tốc. May mắn, vụ tai nạn không có thương vong, nhưng nhiều hành khách trên các xe hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 6km, khiến dòng phương tiện phía sau gặp khó khăn khi di chuyển qua khu vực này.

Nhận được tin báo, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp với lực lượng tuần tra cao tốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Do vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm lượng phương tiện di chuyển trên cao tốc đông để về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ, nên lực lượng chức năng nhanh chóng điều tiết giao thông từ xa, hướng dẫn xe rẽ ở lối ra nút giao Quốc lộ 1 (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhằm giảm ùn tắc.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ./.

