An Giang: Công bố thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc

Sáng 2/1, tại đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh An Giang đã công bố các quyết định về việc triển khai tổ chức Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc; quyết định điều động Trung tá Nguyễn Đức Thành giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh việc thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc là yêu cầu tất yếu, thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với địa bàn trọng điểm chiến lược.

Trong điều kiện mật độ phương tiện lớn, lưu lượng người và du khách ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về giao thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Quốc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông chính quy, thân thiện, văn minh, vì nhân dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm giao thông an toàn trong giai đoạn phát triển mới, nhất là phục vụ hiệu quả các sự kiện chính trị, đối ngoại lớn của đất nước thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho rằng trong bối cảnh Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ, toàn diện về kinh tế, du lịch và hạ tầng giao thông, yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đặt ra ngày càng cao, với những nhiệm vụ mới, cấp bách và nặng nề hơn.

Đặc biệt, Phú Quốc đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ mang tầm quốc tế; nhất là khi năm 2027, Phú Quốc sẽ đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC - sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điều này đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phải được triển khai chủ động, bài bản, chuyên nghiệp và bền vững.

Việc thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Lễ công bố thành lập Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc mong muốn lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện, xứng tầm đặc khu du lịch quốc tế.

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc; khẳng định quyết tâm cùng tập thể đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đặc khu.

Việc thành lập Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc không chỉ là dấu mốc quan trọng trong tổ chức lực lượng, mà còn thể hiện quyết tâm của Công an tỉnh An Giang trong việc chủ động nâng cao chất lượng công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng Phú Quốc an toàn, văn minh, xứng tầm trung tâm du lịch quốc tế, sẵn sàng cho các sự kiện lớn của đất nước thời gian tới.

Ngay sau lễ công bố, lực lượng Cảnh sát giao thông Phú Quốc đã tổ chức diễu hành, tuần tra trên một số tuyến đường trọng điểm của đặc khu, thể hiện khí thế ra quân nghiêm túc, quyết tâm chính trị cao và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tạo ấn tượng tích cực trong nhân dân và du khách./.

Phú Quốc tăng tốc bứt phá du lịch, chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 Phú Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm và quảng bá toàn cầu, tạo cú hích tăng trưởng mạnh mẽ trước thềm APEC 2027, hướng tới vị thế trung tâm du lịch-kinh tế biển đảo quốc tế.