Lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 31/12, người và phương tiện ùn ùn tới các bến xe, các cửa ngõ để rời Thủ đô về quê, đi du lịch, khiến nhiều tuyến đường trở nên đông đúc hơn thường ngày, việc đi lại cũng khó khăn hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 16 giờ 30 phút ngày 31/12, các tuyến đường nội đô như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng giao thông thông thoáng. Khu vực ngã tư Quang Trung-Lê Trọng Tấn có mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Đường Kim Giang, đoạn cầu Tó, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Cầu Bươu. Càng về tối, người và phương tiện tham gia giao thông càng tăng.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ 16 giờ ngày 31/12, lưu lượng phương tiện lưu thông bắt đầu gia tăng. Nhờ chủ động bố trí cán bộ, chiến sỹ ứng trực, phân luồng, điều tiết giao thông, đến thời điểm 18 giờ cùng ngày, khu vực Đại lộ Thăng Long giao thông thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi ở cả hai chiều.

Bến xe Mỹ Đình đón lưu lượng người ra vào tăng đột biến do tâm lý nhiều người dân muốn về quê nghỉ lễ sớm, tuy nhiên chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ.

Chiều muộn 31/12, tuy lưu lượng người và phương tiện có tăng nhưng trên các tuyến đường như Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Xuân Thủy, người dân vẫn có thể di chuyển thuận lợi. Cầu Thăng Long, hướng Nội Bài, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm.

Mật độ phương tiện tham gia giao thông khu vực bến xe Mỹ Đình tăng dần vào cuối ngày 31/12. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị bố trí ứng trực 100% quân số trong suốt kỳ nghỉ lễ, chốt chặn tại các “điểm nóng,” tổ chức phân luồng, xử lý các sự cố và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Một số tuyến đường như Võ Chí Công, Trường Sa, Hoàng Sa, nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) có lưu lượng phương tiện tăng về chiều muộn nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.

Trong khi đó, các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Pháp Vân-Cầu Giẽ, Vành đai 3 trên cao… rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Dòng người và xe rời Thủ đô về quê nghỉ lễ, du lịch khiến lưu lượng phương tiện tăng đột biến, gây quá tải cho hạ tầng giao thông. Có thời điểm, hầu như các phương tiện không thể di chuyển.

Chủ động ứng phó với kịch bản giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn và trật tự giao thông.

Các đội tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung xử lý các vi phạm về dừng, đỗ, lấn chiếm lòng đường. Công tác thông tin, tuyên truyền về lộ trình, tình hình giao thông cũng được đẩy mạnh qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Các phương tiện nối đuôi nhau vội vã rời Hà Nội tại cửa ngõ phía Nam. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Để có kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 an toàn, trọn vẹn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi di chuyển trong kỳ nghỉ cần tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hiệu lệnh của lực lượng chức năng, tránh những sự cố đáng tiếc.

Trong khi đó, chiều 31/12, ngày cuối cùng của năm 2025, nhiều người dân cũng đổ về các bến xe khách liên tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh để di chuyển về quê hoặc đến các điểm du lịch, bắt đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Các bến xe luôn nhộn nhịp, trong khi cửa ngõ của thành phố cũng khá đông phương tiện.

Tại Bến xe miền Đông hiện hữu, càng về khung giờ chiều, dòng phương tiện lưu thông qua khu vực tăng cao. Các tuyến đường xung quanh bến xe như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13… khá đông đúc. Nhiều người dân tranh thủ đợt nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày nên tranh thủ đặt mua vé trước hoặc ra bến xe mua vé đi ngay.

Hành khách mua vé tại Bến xe miền Đông để rời Thành phố, bắt đầu kỳ nghỉ lễ. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Anh Lê Thanh Hùng (quê Đắk Lắk) chia sẻ: Do lịch thay đổi, được nghỉ dài ngày nên gia đình anh đã tranh thủ về quê chơi. Ngay khi bọn trẻ học xong buổi sáng, thì buổi trưa gia đình anh ra bến xe mua vé đi luôn. Năm nay, anh thấy mua vé cũng dễ dàng, nhanh chóng.

Theo đại diện các hãng xe tại Bến xe miền Đông, đa số các xe xuất bến hôm nay đều đầy khách, đặc biệt là các tuyến đi về Tây Nguyên. Một số hãng xe phải tăng cường thêm xe khách để phục vụ nhu cầu người dân. Hôm nay là cao điểm của đợt nghỉ lễ này, nhiều hãng xe đã sắp xếp tăng thêm chuyến để phục vụ hành khách.

Với Bến xe miền Tây, trong ngày 31/12, bến xe dự kiến đón khoảng 42.000 lượt khách, tăng 50% so với ngày thường. Dự kiến trong 4 ngày phục vụ dịp Tết Dương lịch 2026, lượng khách tăng 16% so với cùng kỳ.

Với dự báo đó, bến xe đã lên kế hoạch từ sớm, chuẩn bị nhân sự đầy đủ, đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cung cấp 200 phù hiệu để dự phòng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết: Bến xe cũng đã trao đổi với Công an phường An Lạc và Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm để hỗ trợ khi có ùn ứ giao thông trên đường Kinh Dương Vương (phía trước bến xe), nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến có 795 chuyến bay, lượng khách qua sân bay hơn 133.000 lượt trong ngày cuối cùng của năm 2025. Cao điểm phục vụ của sân bay là 1/1 và ngày 4/1/2026 với khoảng 135.000 lượt khách mỗi ngày. Trong khung giờ cao điểm buổi chiều, các tuyến đường quanh khu vực sân bay tuy đông nhưng không xảy ra ùn tắc, các phương tiện lưu thông không quá khó khăn.

Khu vực nút giao An Phú ở phía Đông của Thành phố Hồ Chí Minh khá đông phương tiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Ở các cửa ngõ ra vào Thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện cũng tăng cao vào khung giờ chiều khiến xảy ra ùn ứ cục bộ một số thời điểm. Khu vực quanh nút giao An Phú ở phía Đông ghi nhận tình trạng các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển khó khăn qua nút khu vực, nhất là trục đường Mai Chí Thọ và từ đường cao tốc về nút giao An Phú.

Nút giao An Sương ở phía Tây Bắc cũng khá đông phương tiện, nhất là trên trục đường Lê Quang Đạo (Quốc lộ 22) đoạn qua bến xe An Sương và giao với đường Nguyễn Ảnh Thủ. Ở cửa ngõ phía Tây, lượng phương tiện di chuyển về các tỉnh miền Tây cũng tăng cao. Tuy nhiên, các khu vực này đều có lực lượng chức năng điều tiết giao thông nên không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Dương lịch năm 2026, đơn vị đã xây dựng phương án bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông tại các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố, nơi diễn ra các hoạt động chào mừng Tết Dương lịch.

Phòng Cảnh sát giao thông sẽ khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin giao thông theo thời gian thực, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp; phối hợp Cục Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương giáp ranh tổ chức phân luồng tại các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến đường dẫn vào cao tốc./.

