Hưng Yên: Làm rõ việc 2 thanh niên "thông chốt" tông xe vào cảnh sát giao thông

Chiều 29/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Lương Bằng đang điều tra, làm rõ hành vi hai nam thanh niên lao xe vào cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 39, tỉnh Hưng Yên.

Vào khoảng 20 giờ 45 phút ngày 28/12, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn theo kế hoạch tại Km 26+500, Quốc lộ 39.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một xe môtô do T.N.M (sinh năm 2006) điều khiển, chở theo N.V.T (sinh năm 2005, cùng trú tại xã Lương Bằng) di chuyển với tốc độ rất cao theo hướng từ xã Lương Bằng đi xã Hiệp Cường.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên, hai nam thanh niên không chấp hành mà tiếp tục nhấn ga, phóng xe với tốc độ cao, lao qua chốt và đâm chính diện vào một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Cú tông trực diện khiến chiến sỹ cảnh sát giao thông bị thương và được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Sức khỏe chiến sỹ cảnh sát giao thông đã cơ bản ổn định.

Bước đầu, lực lượng Công an xác định cả 2 nam thanh niên đều có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy./.

