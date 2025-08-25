Hưng Yên: Bắt giữ đối tượng dương tính với ma túy, đâm xe vào cảnh sát

Ngày 25/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, lực lượng cảnh sát giao thông vừa bắt giữ một nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng, đâm vào xe môtô của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 24/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Văn Linh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên cùng các lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng điều khiển xe không có biển kiểm soát, đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành và bỏ chạy. Khi tổ công tác sử dụng xe chuyên dụng áp sát, đối tượng đã đâm thẳng vào phía sau khiến hai chiến sỹ cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động ngã ra đường. Sau đó, đối tượng bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an và nhân dân bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Văn Trưởng (sinh năm 1996, thường trú tại xã Tân Hưng, Hưng Yên).

Theo kết quả kiểm tra nhanh, Trưởng dương tính với ma túy.

Đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong tối 24/8, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, xử lý 39 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó có 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, đánh võng.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 19 xe môtô, xử phạt hơn 180 triệu đồng./.

