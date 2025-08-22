Trao bằng khen cho cảnh sát cơ động dũng cảm ngăn 'quái xế' tại buổi hợp luyện A80

Ngày 22/8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cùng đoàn công tác Công an thành phố đã đến Bệnh viện Quân y 108 thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đình Công - cán bộ Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an thành phố, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21/8.

Tham gia cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Thành Long và Đại tá Lê Văn Tuân - Phó giám đốc Công an thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố, ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm của đồng chí Lê Đình Công, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong thời gian diễn ra sự kiện A80. Hành động của đồng chí là minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã động viên Đại úy Lê Đình Công yên tâm điều trị, sớm hồi phục để tiếp tục trở lại đơn vị công tác; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và đơn vị quan tâm, tạo mọi điều kiện chăm lo tốt nhất cho đồng chí.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố cho Đại úy Lê Đình Công ghi nhận những đóng góp của đồng chí trong công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 21/8, Nguyễn Bá Hoài Nam (sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú thôn Trung Oai, xã Phúc Thịnh, Hà Nội) điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân (sinh năm 2007; hộ khẩu thường trú thôn Nam Cường, xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ. ‎

Thời điểm này, các lực lượng Công an thành phố đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi hợp luyện Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh (2/9).

Phát hiện các đối tượng có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an thành phố đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn các đối tượng.

Tuy nhiên, hai đối tượng không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại úy Lê Đình Công (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động-Công an thành phố) làm đồng chí Công và 2 đối tượng ngã ra đường. Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng và đưa đồng chí Công cùng 2 đối tượng vào bệnh viện cấp cứu.

Nguyễn Bá Hoài Nam lái xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân "thông chốt," lao thẳng vào đại úy Lê Đình Công. (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc Công an thành phố đã vào Bệnh viện 108 thăm hỏi, động viên đồng chí Lê Đình Công và gia đình.

Bước đầu, các bác sỹ xác định đồng chí Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái và có thể nói chuyện nhẹ nhàng.

Hành vi của các đối tượng là hết sức manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ, diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Hành vi của các đối tượng gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đồng chí Công và các lực lượng Công an thành phố đã thể hiện tinh thần quyết liệt, dũng cảm trong ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm./.

