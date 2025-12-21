Lâm Đồng: Khánh thành căn nhà đầu tiên trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Ngày 21/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bàn giao căn nhà đầu tiên trong “Chiến dịch Quang Trung” hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan, trú tại xã Quảng Lập, hộ chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng trong đợt lũ lớn xảy ra cuối tháng 11/2025.

Căn nhà này là một trong những căn nhà đầu tiên của “Chiến dịch Quang Trung,” xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên vừa qua.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương Lan bị lũ cuốn trôi gần như toàn bộ nhà cửa, vườn tược và tài sản, tổng thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Trước hoàn cảnh đó, Bộ Công an cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và chính quyền địa phương đã quyết định hỗ trợ kinh phí hơn 200 triệu đồng để sửa chữa, xây mới nhà ở, tạo điều kiện cho gia đình chị sớm ổn định đời sống.

Căn nhà được khởi công ngày 2/12/2025, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Để đẩy nhanh tiến độ, Công an xã Quảng Lập đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng tăng cường lực lượng, tổ chức làm việc ngày đêm, trực tiếp hỗ trợ vận chuyển vật liệu, giám sát thi công, tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Sau 18 ngày thi công, căn nhà được hoàn thiện với kết cấu kiên cố, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, bảo đảm an toàn trước các điều kiện thời tiết bất lợi. Đây là căn nhà đầu tiên được hoàn thành trong số những căn nhà bị đổ sập hoàn toàn được hỗ trợ xây dựng mới trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 15/12, các địa phương đã tiến hành khởi công xây dựng mới toàn bộ 23 căn nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành xây dựng mới 100% nhà cho người dân trước 31/1/2026.

Trong đợt thiên tai từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2025, ngoài 23 căn nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn, đã có tới 750 căn nhà trên địa bàn toàn tỉnh bị hư hỏng.

Ngay sau đó, các lực lượng quân đội, công an cùng các mạnh thường quân và nhân dân địa phương đã chung tay sửa chữa, khắc phục được 668 căn nhà hư hỏng nhẹ. Hiện các hộ dân đã trở lại sinh hoạt bình thường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đang triển khai kế hoạch thực hiện giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất trên địa bàn.

Tỉnh sẽ khẩn trương thực hiện hỗ trợ, xây dựng mới nhà của người dân bị sập đổ, hư hỏng hoàn toàn do thiên tai với mức hỗ trợ 120 triệu đồng/căn; hoàn thành xong trước ngày 31/1/2026 để ổn định đời sống người dân.

Đồng thời, tỉnh khẩn trương thực hiện hỗ trợ, sửa chữa nhà của các hộ dân bị hư hỏng cần phải sửa chữa khắc phục, với mức hỗ trợ từ 20-40 triệu đồng/căn, hoàn thành trước ngày 25/12/2025./.

