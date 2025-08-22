Toàn cảnh lần đầu tổng hợp luyện A80 ở Quảng trường Ba Đình

Hợp luyện A80 lần đầu tại Quảng trường Ba Đình, thể hiện khí thế, sức mạnh của các lực lượng Quân đội, Công an và quần chúng nhân dân trước thềm Quốc khánh 2/9.

Tối 21/8, lần đầu tiên các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 tiến hành tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, với sự góp mặt của các khối quần chúng.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an cùng nhiều khí tài, trang bị hiện đại tham gia diễu binh, diễu hành, bên cạnh các khối quần chúng tiêu biểu.

Lần hợp luyện này còn có ba khối quân đội nước ngoài từ Nga, Lào, Campuchia.

Sau khi đi qua lễ đài, các khối tiếp tục diễu hành qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9./.