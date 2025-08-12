Lâm Đồng: Xác minh vụ người đi xe máy đâm gãy chân Cảnh sát Giao thông

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp cùng Công an xã Liên Hương tổ chức điều tra, làm rõ vụ người đi xe máy tông gãy chân Trung tá Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 11/8, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Liên Hương.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đại Phong (sinh năm 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe môtô biển kiểm soát 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau chạy quá tốc độ quy định.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, khiến đồng chí bị gãy chân, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong.

Sau đó, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung được điều chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Thành phố Hồ Chí Minh) để điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Tại bệnh viện, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, chia sẻ và động viên đồng chí Trung; biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp Trung tá Nguyễn Hoàng Trung nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đang phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật./.

