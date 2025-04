Cao Bằng: Tạm giữ đối tượng đâm xe vào Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ

Ngày 30/4, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đang làm nhiệm vụ tại Km210-Quốc lộ 34, đoạn qua tổ dân phố 3 (thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình) thì phát hiện 3 thanh niên điều khiển 2 xe môtô có biểu hiện lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng B.Q.V (sinh năm 2009) điều khiển xe môtô đâm vào Thiếu tá Hoàng Văn Huấn gây thương tích, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với B.Q.V để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác do Trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã đến thăm hỏi, động viên Thiếu tá Hoàng Văn Huấn an tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác./.

