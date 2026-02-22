Interpol đánh sập mạng lưới lừa đảo tài chính số thu hồi hơn 4,3 triệu USD

Chiến dịch phối hợp quốc tế chống tội phạm mạng do Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) dẫn đầu mang tên Operation Red Card 2.0 vừa kết thúc, với việc bắt giữ 651 nghi phạm và thu hồi hơn 4,3 triệu USD tại 16 quốc gia châu Phi.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chiến dịch kéo dài từ ngày 8/12/2025- 30/1/2026, nhắm vào các tổ chức lừa đảo đầu tư, hành vi lừa đảo lợi dụng các dịch vụ chuyển-nhận tiền qua điện thoại di động và cho vay trực tuyến giả mạo.

Nhà chức trách xác định tổng mức thiệt hại lên tới hơn 45 triệu USD, với 1.247 nạn nhân, chủ yếu tại châu Phi và có một số vụ liên quan đến nạn nhân toàn cầu.



Trong chiến dịch nói, Nigeria, Kenya và Côte d'Ivoire được xác định là các điểm "nóng" nhất. Tại Nigeria, cảnh sát phá nhiều băng nhóm đầu tư lừa đảo, đóng hơn 1.000 tài khoản mạng xã hội gian lận và thu giữ một căn nhà được sử dụng làm “đầu não” hoạt động tội phạm. Kenya bắt 27 nghi phạm trong các vụ lừa đảo qua ứng dụng nhắn tin, còn Côte d'Ivoire bắt 58 đối tượng liên quan đến cho vay trực tuyến giả mạo.

Giám đốc phụ trách tội phạm mạng của Interpol, ông Neal Jetton, nhấn mạnh: “Các băng nhóm tội phạm mạng hoạt động có tổ chức đã gây thiệt hại tài chính và tâm lý nghiêm trọng cho các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng. Chiến dịch Red Card cho thấy tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong chống tội phạm xuyên biên giới.”



Thành công của chiến dịch phản ánh năng lực ngày càng tăng của các quốc gia châu Phi trong chống tội phạm tài chính kỹ thuật số khi Internet và thanh toán số đang mở ra nhiều cơ hội kinh tế nhưng đồng thời cũng tạo ra những thách thức an ninh mới./.

