Nigeria: Lực lượng thánh chiến phá hủy 7 ngôi làng, sát hại hàng chục người

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của cảnh sát Nigeria cho biết các tay súng thánh chiến đã sát hại hàng chục người và phá hủy 7 ngôi làng trong các vụ tấn công tại bang Kebbi, Tây Bắc nước này.

Theo cảnh sát bang Kebbi, các thành viên của nhóm Lakurawa đã tấn công các ngôi làng thuộc khu vực Bui, vùng Arewa, vào khoảng 13 giờ 15 ngày 18/2 theo giờ địa phương (tức 19 giờ 15 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Báo cáo ban đầu cho thấy các tay súng đã sát hại “hơn 30 dân làng” và cướp đi một số gia súc.

Cảnh sát nhận định nguyên nhân khiến thương vong tăng cao là vì dân làng huy động lực lượng chống trả.

Hiện tại, một lực lượng phối hợp gồm cảnh sát, quân đội và dân quân địa phương đã được triển khai tới hiện trường.

Nhóm Lakurawa bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào cộng đồng dân cư tại khu vực phía Bắc bang Kebbi và bang Sokoto lân cận. Nhóm này thường xuất phát từ căn cứ trong rừng để thực hiện các vụ tấn công, cướp gia súc và "đánh thuế" đối với người dân địa phương.

Một số nhà điều tra cho rằng nhóm này có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Nigeria đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài hơn 16 năm qua ở khu vực Đông Bắc, làn sóng bạo lực ở Đông Nam, cũng như tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc tại Tây Bắc.

Hoạt động của các nhóm vũ trang ngày càng làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Hiện tại, Nigeria đang phải tìm kiếm sự hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện từ Mỹ cho lực lượng an ninh quốc gia để ngăn chặn bạo lực gia tăng./.

Thảm sát đẫm máu ở Nigeria khiến 46 dân làng thiệt mạng Ba ngôi làng bị tấn công thuộc khu vực Borgu, giáp ranh với bang Kwara, nơi các phần tử thánh chiến từng sát hại hơn 160 người trong một vụ tấn công hồi đầu tháng này.