Khám phá khu du lịch mùa Đông nổi tiếng ở Bắc Phi

Khu du lịch Chréa, tọa lạc ở thị trấn cùng tên thuộc tỉnh Blida, miền Bắc Algeria, luôn là một địa điểm thu hút du khách trong và ngoài nước nhờ lợi thế khí hậu ôn hòa, cảnh quan rừng núi và vị trí thuận lợi gần thủ đô Algiers.



Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Chréa nằm trên sườn dãy núi Atlas, cách thủ đô Algiers khoảng 50km về phía Tây Nam và ở độ cao hơn 1.400m so với mực nước biển.

Nhờ hệ thống giao thông kết nối tương đối thuận lợi giữa Blida và Algiers, khu du lịch này trở thành điểm nghỉ dưỡng cuối tuần ưa thích của người dân phía Bắc Algeria.



Đường lên thị trấn dài khoảng 25 km. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Đáng chú ý, khu du lịch Chréa nằm trong Vườn quốc gia cùng tên, một trong những vườn quốc gia lâu đời ở Bắc Phi, nổi tiếng với rừng tuyết tùng, thông và sồi, cùng hệ động vật đặc trưng như khỉ Barbary. Đây cũng là khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt nhằm duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái.



Vào mùa Đông, Chréa là một trong số ít điểm có tuyết rơi dày ở Algeria nên có khu trượt tuyết phục vụ các hoạt động thể thao mùa Đông cũng như vui chơi giải trí. Trong khi đó, mùa Xuân và mùa Hè là thời điểm thích hợp cho du lịch sinh thái, leo núi, dã ngoại và nghỉ dưỡng tránh nóng.

Một ngôi biệt thự nghỉ dưỡng ở trung tâm thị trấn. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Hoạt động du lịch tại Chréa gắn với hệ thống nhà nghỉ, khách sạn quy mô vừa và nhỏ, cùng với các nhà hàng địa phương và dịch vụ phục vụ du khách khác. Du lịch cũng góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản địa phương, đặc biệt là các loại cây ăn quả ôn đới như táo, cam và mận.



Chính quyền tỉnh Blida cho biết đang triển khai các biện pháp nâng cấp hạ tầng, quản lý du lịch theo hướng bền vững, đồng thời tăng cường bảo vệ môi trường tự nhiên nhằm phát huy tiềm năng của Chréa như một điểm đến sinh thái-nghỉ dưỡng tiêu biểu ở miền Bắc Algeria./.

