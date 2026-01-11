Ethiopia khởi công xây dựng sân bay quốc tế lớn nhất châu Phi

Ethiopia ngày 10/1 đã chính thức khởi công xây dựng Sân bay quốc tế Bishoftu, sân bay được cho là lớn nhất châu Phi sau khi hoàn thành.

Phát biểu tại lễ khởi công gần thị trấn Bishoftu, thuộc bang Oromia, cách thủ đô Addis Ababa khoảng 40 km về phía Đông Nam, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cho biết dự án sân bay quy mô lớn này là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành hàng không và củng cố vị thế của Ethiopia như cửa ngõ hàng không hàng đầu của châu Phi.

Theo Thủ tướng Abiy, khi hoàn thành giai đoạn 1 trong vòng 4 năm tới, sân bay Bishoftu sẽ có công suất phục vụ khoảng 60 triệu lượt hành khách mỗi năm; con số này dự kiến tăng lên 110 triệu lượt hành khách/năm khi toàn bộ dự án được hoàn tất.

Thủ tướng Ethiopia cũng cho biết sân bay quốc tế Addis Ababa Bole hiện nay, với công suất khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm, sẽ sớm đạt ngưỡng tối đa trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tiếp tục tăng nhanh.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Hàng không Ethiopian Airlines, ông Mesfin Tasew, cho biết giai đoạn 1 của dự án bao gồm 2 nhà ga hành khách quy mô lớn, 2 đường băng song song, khu đỗ máy bay có sức chứa 180 tàu bay, 1 khách sạn, 1 trung tâm logistics với công suất 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng 1 trung tâm bảo dưỡng máy bay.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm tuyến đường cao tốc hiện đại nhiều làn kết nối sân bay với thủ đô Addis Ababa và tuyến đường sắt cao tốc dài 38 km, với tốc độ khai thác từ 120 đến 200 km/giờ.

Khi đi vào hoạt động, sân bay Bishoftu được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của Ethiopian Airlines, tăng cường kết nối nội khối, đồng thời thúc đẩy thương mại, du lịch và đưa Ethiopia trở thành một trung tâm hàng không liên lục địa quan trọng./.

