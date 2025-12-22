Lật xe buýt tại Nam Phi, ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương

Theo truyền thông địa phương, 3 người đã thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra rạng sáng 22/12 gần thành phố Bloemfontein, thủ đô tư pháp của Nam Phi.

Theo thông tin sơ bộ từ lực lượng chức năng, chiếc xe buýt kéo theo rơmoóc đã bị lật khi đang chở khoảng 70 hành khách.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đang trên hành trình từ Cape Town (Nam Phi) sang Zimbabwe.

Đơn vị dịch vụ cấp cứu địa phương cho biết đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 1h20 sáng theo giờ địa phương và đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc.

Trong những tháng gần đây, Nam Phi đã ghi nhận các vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng.

Ngày 12/10, một xe buýt chở quá tải chạy từ tỉnh Eastern Cape sang một quốc gia láng giềng đã bị lật tại tỉnh Limpopo, khiến 43 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em.

Giới chức Nam Phi đề cập một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn gồm tình trạng lái xe mệt mỏi, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, hành vi đi bộ thiếu an toàn và phương tiện không bảo đảm điều kiện kỹ thuật./.

