UNESCO tôn vinh giá trị thủ công truyền thống của Maroc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức đưa bộ trang phục truyền thống kaftan của Maroc đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể của thế giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc ghi nhận giá trị nghề thủ công truyền thống của nước này.

Trên mạng xã hội X, Bộ Văn hóa Maroc cho biết quyết định này được thông qua ngày 11/12 trong phiên họp của Ủy ban Liên chính phủ UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Ấn Độ.

Maroc đã nộp hồ sơ đề cử từ đầu năm nay, trong đó nhấn mạnh bề dày lịch sử, sự phong phú và quá trình phát triển các giá trị văn hóa phi vật thể gắn liền với kaftan.

Không chỉ là trang phục truyền thống mang tính thẩm mỹ, kaftan còn được xem là biểu tượng của bản sắc dân tộc, tay nghề thủ công và niềm tự hào văn hóa của người Maroc.

Loại trang phục này thường được sử dụng trong các sự kiện xã hội và tôn giáo quan trọng, trải qua hơn 8 thế kỷ phát triển và ngày nay được nhiều nhà thiết kế thời trang danh tiếng tôn vinh.

Bộ Văn hóa Maroc khẳng định kaftan “kết tinh di sản kỹ thuật và thẩm mỹ đặc sắc,” đồng thời bày tỏ cảm ơn các nghệ nhân và cộng đồng trong việc gìn giữ di sản văn hóa quốc gia./.

