Nông sản Việt Nam: Hành trình chinh phục thị trường Ai Cập, Trung Đông-châu Phi

Ngày 9/12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đã khai trương Cụm gian hàng nông sản Việt Nam tại Triển lãm Food Africa 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Ai Cập ở thủ đô Cairo của Ai Cập từ ngày 9-12/12.

Tham gia chương trình giới thiệu và quảng bá hàng nông sản Việt Nam của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh có 36 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản.

Với tổng diện tích 250 m2 và được thiết kế với phong cách hiện đại, trang trọng và chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khách tham quan, Cụm gian hàng của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại Food Africa 2025 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ và thu hút lượng lớn khách tham quan, đặc biệt là các nhà nhập khẩu và phân phối chuyên nghiệp từ Ai Cập, Trung Đông và châu Phi.

Tham gia Food Africa Cairo 2025, các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tìm hiểu nhu cầu và thị hiếu của thị trường Ai Cập cũng như tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Cairo, bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đông Dương (Dông Dương Food), chia sẻ: "Đến với thị trường Ai Cập, Đông Dương Food rất tự tin bởi Ai Cập là thị trường trung tâm của châu Phi và Trung Đông. Thị trường Ai Cập hiện tiêu thụ rất nhiều nông sản Việt Nam. Thông qua Triển lãm Food Africa Cairo 2025, chúng tôi kỳ vọng tìm kiếm được các mối quan hệ hợp tác hiệu quả để đưa ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp sang thị trường Ai Cập. Chúng tôi mong muốn tìm kiếm được những khách hàng uy tín để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản sang Ai Cập."

Các sản phẩm được trưng bày tại Cụm gian hàng của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được đánh giá cao về chất lượng, sự đa dạng và khả năng cạnh tranh, đặc biệt là các nhóm ngành hàng có tiềm năng lớn tại thị trường Ai Cập như nông sản (hạt tiêu, hạt điều, càphê, gạo), trái cây sấy và đồ uống đóng chai, cá đóng hộp... Ông Esmail Kamal, Chủ tịch Công ty Giải pháp Kinh doanh và Thương mại Rakiza (Ai Cập), cho biết: "Tôi vừa tham quan các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nhận thấy sản phẩm gạo của Việt Nam thật tuyệt vời, tương tự như loại gạo Ai Cập mà chúng tôi đã quen thuộc. Thực sự chúng tôi nhận thấy chất lượng gạo rất tốt. Vì vậy, gạo là một trong những lựa chọn tốt nhất của chúng tôi, cũng như các sản phẩm đồ ngọt. Chúng tôi hy vọng sẽ tìm kiếm được nhiều sản phẩm hơn tại diễn đàn như Food Africa 2025 để tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam."

Trả lời phỏng vấn phòng viên TTXVN tại Cairo, Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Ai Cập không chỉ là thị trường lớn, mà còn là cửa ngõ vào thị trường Trung Đông và châu Phi. Do đó, nông sản Việt Nam có rất nhiều cơ hội để xuất khẩu vào các thị trường này. Tại Food Africa 2025, chúng tôi mong muốn tìm kiếm cơ hội và đối tác để mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng nông sản Việt Nam. Đặc biệt, nông sản Việt Nam hiện đã có được vị thế về chất lượng, mở rộng phạm vi xuất khẩu để tăng năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế. Với các sản phẩm như hàng thủy sản, cá ngừ đóng hộp, gạo, càphê và nhiều các sản phẩm nông sản đặc trưng của Việt Nam, các gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nhiều khách hàng đánh giá rất cao về chất lượng hàng nông sản Việt Nam. Họ đã lại thông tin để có thể kết nối sâu hơn sau triển lãm.

Sự quan tâm lớn từ các đối tác cho thấy sản phẩm nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có khả năng thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng tại Ai Cập và khu vực. Điều này khẳng định chiến lược xúc tiến thương mại đúng đắn của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lựa chọn các thị trường trọng điểm và giới thiệu các sản phẩm chủ lực, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng tại châu Phi-Trung Đông.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, cho biết hiện nay, Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy, cung cấp ổn định nhiều mặt hàng nông sản mà Ai Cập có nhu cầu lớn.

Các sản phẩm như càphê, hạt tiêu, hạt điều, cơm dừa và hàng thủy sản đều là những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam tại trường Ai Cập. Với dân số 108 triệu người và hàng năm thu hút khoảng 17-18 triệu lượt khách du lịch quốc tế, Ai Cập là thị trường rất lớn đối với các mặt hàng nông sản và thực phẩm.

Ngoài ra, Ai Cập cũng có nhu cầu nhập khẩu khối lượng lớn nguyên liệu phục vụ chăn nuôi và chế biến thực phẩm xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản gồm thủy sản, rau quả, hạt điều, càphê và hạt tiêu của Việt Nam sang Ai Cập đạt khoảng 193 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1-11/2025.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng lưu ý một số mặt hàng nông nghiệp khác của Việt Nam như chè và gạo hiện chưa xâm nhập được thị trường Ai Cập, chủ yếu do cạnh tranh về giá, nhưng đây sẽ những mặt hàng tiềm năng, có nhiều cơ hội tại thị trường Ai Cập.

Food Africa 2025 là một trong những sự kiện thương mại quan trọng nhất dành cho ngành nông nghiệp-thực phẩm tại châu Phi và Trung Đông. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 1.100 nhà triển lãm và công ty lớn từ hàng chục quốc gia châu Phi, Trung Đông, châu Âu, châu Á và châu Mỹ.

Sự đa dạng về chủng loại hàng và xuất xứ hàng hóa đưa Food Africa 2025 trở thành một hội chợ toàn cầu, tạo thuận lợi cho các cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm đối tác để thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối và kết nối chuỗi cung ứng xuyên lục địa.

Trước đó ngày 7/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan Thương mại Ai Cập tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam tại Cairo với chủ đề "Cơ hội Thương mại và Đầu tư trong khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Ai Cập."

Sự kiện có sự tham gia của đại diện 36 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chính Minh nhân dịp tham dự Triển lãm Food Africa 2025. Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương khẳng định việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Ai Cập lên Đối tác Toàn diện phản ánh quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác kinh tế-thương mại phát triển tương xứng với tiềm năng.

Ai Cập không chỉ là đối tác quan trọng tại Bắc Phi mà còn là cửa ngõ chiến lược để hàng hóa Việt Nam tiếp cận toàn khu vực. Với dân số hơn 100 triệu người, Ai Cập là thị trường đầy triển vọng cho nông sản Việt Nam.

Theo Đại sứ, thời gian qua Ai Cập đã nỗ lực cải cách mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, nhấn mạnh đây là cơ hội mà doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nắm bắt để gia tăng thị phần và phát triển thị trường bền vững tại Ai Cập.

Đại sứ cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước, duy trì các chương trình kết nối, đối thoại, tư vấn thị trường nhằm biến những cơ hội của quan hệ Đối tác Toàn diện thành các dự án, hợp đồng và hoạt động hợp tác cụ thể.

Cũng tại diễn đàn, ông Alaa El-Bially, Trưởng phòng Xúc tiến Đầu tư thuộc Cơ quan Thương mại Ai Cập, đã giới thiệu về các chính sách thu hút đầu tư của Ai Cập, trong đó có chính sách ưu đãi thuế cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, logistics, năng lượng xanh, du lịch, khu công nghiệp, khu tự do và trung chuyển hàng hóa.

Ông El-Bially đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp - những ngành đang có nhu cầu lớn tại thị trường Ai Cập và khu vực./.

