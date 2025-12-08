Thế giới

Tổng thống 83 tuổi của Côte d'Ivoire tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư

Ông Alassane Ouattara tuyên thệ nhậm chức lần thứ tư, cam kết bảo vệ hiến pháp, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia châu Phi và quốc tế.

Minh Tâm
Tổng thống Côte d'Ivoire Alassane Ouattara phát biểu tại lễ nhậm chức ở Abidjan ngày 14/12/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 8/12, ông Alassane Ouattara tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Côte d'Ivoire lần thứ tư, sau cuộc bầu cử mà cả 2 đối thủ chính của ông đều đã bị loại trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Ouattara, năm nay đã 83 tuổi, cam kết tiếp tục "trung thành bảo vệ hiến pháp."

Tham dự buổi lễ có các nhà lãnh đạo từ 11 quốc gia châu Phi, cùng cựu Tổng thống Niger Mahamadou Issoufou, Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế Jacob Helberg.

Ông Ouattara tái đắc cử với gần 90% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 25/10 vốn ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu chỉ đạt 50,1%.

Hai đối thủ chính của ông là cựu Tổng thống Laurent Gbagbo và cựu Giám đốc điều hành ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, ông Tidjane Thiam, đều bị loại.

Cụ thể, ông Gbagbo vướng vào một bản án hình sự, trong khi ông Thiam gặp vướng mắc liên quan đến quốc tịch./.

