Mỹ hối thúc các bên liên quan tại Sudan chấp thuận ngừng bắn vô điều kiện

Ngày 25/11, đặc phái viên Mỹ về châu Phi Massad Boulos cho biết cả hai phe đối địch tại Sudan đều chưa chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Washington, vì thế ông kêu gọi hai các nhất trí vô điều kiện với thỏa thuận này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với cố vấn của Tổng thống Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Anwar Gargash ở thủ đô Abu Dhabi, ông Boulos nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi cả hai bên (ở Sudan) chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo được đưa ra, mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.”

Ông Boulos đưa ra kêu gọi trên chỉ vài ngày sau khi bị Tổng Tư lệnh Quân đội Sudan Abdel Fattah Al Burhan cáo buộc là có xu hướng "thiên vị" Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) đối địch.

Theo Tổng Tư lệnh Quân đội Sudan, nhóm Bộ Tứ - gồm Mỹ, Saudi Arabia (Arập Xêút), UAE và Ai Cập - dường như thiên về lực lượng RSF và lộ trình đề xuất ngừng bắn cũng như đàm phán kéo dài 12 tháng là quá lâu, có thể làm suy yếu hoặc thậm chí có nguy cơ xóa sổ lực lượng vũ trang Sudan.

Cũng theo quan chức quân đội này, Sudan cảm ơn Saudi Arabia vì các nỗ lực hòa giải nhưng tiến trình đàm phán đang đi "chệch hướng.”

Ngoài ra, ông cũng nói rõ quân đội Sudan đã nhiều lần phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ và UAE về việc lực lượng này cản trở viện trợ hay sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột.

Xung đột giữa quân đội Sudan và RSF nổ ra từ tháng 4/2023 và nhanh chóng đẩy quốc gia Đông Bắc Phi này vào thảm họa nhân đạo chưa từng có.

Hàng chục nghìn người đã bị thiệt mạng, hàng triệu người lâm vào cảnh tha hương và khoảng 30 triệu người - hơn một nửa dân số đất nước - đang đối mặt với nạn đói và nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng./.

