Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Sudan đang đứng trước bước ngoặt mới khi Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) ngày 24/11 tuyên bố lệnh ngừng bắn nhân đạo đơn phương kéo dài 3 tháng, trong bối cảnh quốc tế gia tăng nỗ lực thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua.

Động thái này được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Quân đội Sudan bác đề xuất ngừng bắn do Mỹ và nhóm Bộ Tứ hỗ trợ.

Trong bài phát biểu được ghi hình, Tư lệnh RSF Mohamed Dagalo khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Ông Dagalo nhấn mạnh Sudan đang ở trong “thời khắc nghiêm trọng nhất của lịch sử” và việc chấm dứt đổ máu là “nhiệm vụ cấp bách."

Ông cho biết RSF chấp thuận cơ chế giám sát của Bộ Tứ - gồm Mỹ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Ai Cập, cùng Liên minh châu Phi (AU) và các tổ chức quốc tế khác để đảm bảo viện trợ đến được với người dân.

Tuy nhiên cùng ngày, Tổng tư lệnh Quân đội Sudan Abdel Fattah Al Burhan cáo buộc đặc phái viên Mỹ Massad Boulos và nhóm Bộ Tứ có “xu hướng thiên vị” RSF, đồng thời cho rằng lộ trình ngừng bắn và đàm phán chính trị kéo dài 12 tháng theo đề xuất sẽ làm suy yếu và có nguy cơ “xóa bỏ sự tồn tại của lực lượng vũ trang Sudan."

Ông Al Burhan cảm ơn Saudi Arabia vì các nỗ lực hòa giải, nhưng cho rằng tiến trình đàm phán hiện đã “chệch hướng." Quân đội Sudan cũng nhiều lần phủ nhận cáo buộc từ phía Mỹ và UAE về việc cản trở viện trợ hay sử dụng vũ khí hóa học trong xung đột.

Những diễn biến mới xuất hiện đúng vào thời điểm Washington tăng tốc ngoại giao nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẵn sàng cùng Bộ Tứ thúc đẩy chấm dứt giao tranh sau đề nghị trực tiếp từ Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Ông Trump cảnh báo Sudan đang phải đối mặt với “cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới," nơi bạo lực đã cướp đi mạng sống của hàng chục nghìn người và khiến ít nhất 13 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Cùng ngày, Nhóm công tác Liên hợp quốc tại Sudan đã tổ chức cuộc họp đầu tiên tại thủ đô Khartoum kể từ tháng 4/2023, dưới sự chủ trì của Điều phối viên nhân đạo Denise Brown.

Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết việc quay lại Khartoum đánh dấu “một bước tiến quan trọng” nhằm tăng cường phối hợp và hỗ trợ thực địa. Ông nhấn mạnh tình hình vẫn đặc biệt nghiêm trọng đối với người dân phải di dời khỏi nhà cửa, nhất là tại El Fasher và Kordofan, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn. Liên hợp quốc tiếp tục kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức để mở hành lang nhân đạo và đảm bảo an toàn cho dân thường.

Xung đột giữa Quân đội Sudan và RSF nổ ra từ tháng 4/2023 và nhanh chóng đẩy quốc gia Đông Bắc Phi này vào thảm họa nhân đạo chưa từng có. Hàng chục nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người lâm vào cảnh tha hương, và khoảng 30 triệu người - hơn một nửa dân số Sudan, đang đối mặt với nạn đói, thiếu thốn viện trợ và nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Việc RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn mở ra hy vọng mong manh về một giai đoạn lắng dịu, nhưng tiến trình hòa giải chỉ có thể trở nên thực chất nếu hai bên xung đột cùng sẵn sàng trở lại bàn đàm phán, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quyết liệt thúc đẩy Sudan thoát khỏi vòng xoáy đổ máu kéo dài gần hai năm qua./.

Sudan chìm trong bất ổn, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ họp khẩn Phiên họp khẩn của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc về tình hình tại thành phố El-Fasher của Sudan sẽ diễn ra sau khi có yêu cầu chính thức từ Anh, Đức, Ireland, Hà Lan và Na Uy.