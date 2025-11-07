Liên hợp quốc họp khẩn về tình tình bạo lực tình dục, cướp bóc, tấn công ở Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 6/11, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc thông báo sẽ tổ chức phiên họp khẩn vào tuần tới về tình hình tại thành phố El-Fasher của Sudan, nơi đang bị tàn phá nặng nề sau khi bị Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm đóng.



Thông báo cho biết phiên họp khẩn sẽ diễn ra sau khi có yêu cầu chính thức từ Anh, Đức, Ireland, Hà Lan và Na Uy. Hiện sự kiện đã nhận được sự ủng hộ của 24 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.



Lực lượng bán quân sự RSF giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược El-Fasher từ tháng trước và đã có nhiều báo cáo về các vụ hành quyết, bạo lực tình dục, cướp bóc, tấn công nhân viên cứu trợ cũng như bắt cóc xảy ra ở trong và xung quanh thành phố này. Ngoài ra, bạo lực cũng đã khiến hơn 65.000 người phải di tản.



Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa báo cáo về "vụ thảm sát hơn 460 bệnh nhân và nhân viên y tế" tại bệnh viện cuối cùng còn đang hoạt động ở El-Fasher.

Liên hợp quốc cũng xác nhận việc đã có ít nhất 25 phụ nữ bị hãm hiếp tập thể sau khi các tay súng RSF tiến vào nơi trú ẩn dành cho những người di tản gần Đại học El-Fasher ở phía Tây thành phố.



Trong một thông báo gần đây của RSF, lực lượng này đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn nhân đạo ở Sudan nhằm giải quyết những hậu quả chiến tranh đối với dân thường và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp./.

