Sập 2 tòa nhà liền kề ở Maroc, hơn 30 người thương vong

Vụ sập hai tòa nhà ở Fes, Maroc, khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 16 người bị thương, cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt.

Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 10/12, truyền thông Maroc đưa tin ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ sập 2 tòa nhà liền kề ở thành phố Fes, Đông Bắc nước này.

Theo nguồn tin, 2 tòa nhà 4 tầng nằm liền kề ở khu vực Al-Moustakbal thuộc Al-Massira, nơi sinh sống của 8 hộ gia đình, đã bất ngờ đổ sập trong đêm. Lực lượng chức năng đã thiết lập vành đai an toàn quanh khu vực, đồng thời sơ tán cư dân lân cận để phòng ngừa rủi ro. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực rà soát hiện trường nhằm tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát./.

