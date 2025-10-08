Vụ sập nhà 6 tầng ở Tây Ban Nha: Tìm thấy 4 thi thể dưới đống đổ nát

Ngày 8/10, giới chức Tây Ban Nha cho biết các cơ quan cứu hộ nước này đã tìm thấy 4 thi thể dưới đống đổ nát của tòa nhà 6 tầng bị sập một ngày trước đó ở trung tâm thủ đô Madrid.

Thị trưởng Madrid, ông Jose Luis Almeida cho biết đây là những người được xác định mất tích sau khi xảy ra vụ sập nhà nói trên.

Các nạn nhân gồm 3 nam giới là công nhân xây dựng đến từ Ecuador, Mali và Guinea, và 1 phụ nữ là kiến trúc sư. Thi thể của họ được tìm thấy vào sáng cùng ngày, gần 15 giờ sau khi phần kết cấu bên trong tòa nhà bị sập.

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã triển khai thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ để tìm kiếm họ. Ngoài những người thiệt mạng nói trên còn có 3 công nhân xây dựng khác bị thương.

Tòa nhà này được xây dựng vào năm 1965, nằm ở trung tâm thành phố Madrid gần nhà hát Opera và Cung điện Hoàng gia, nơi thu hút khách du lịch.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tòa nhà đang được cải tạo thành khách sạn 4 sao. Chính quyền thành phố đã cấp phép cải tạo tòa nhà vào tháng 12/2024 và quá trình này dự kiến kéo dài 2 năm.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc./.

