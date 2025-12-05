Vì sao đọc sách vài phút mỗi ngày là liều thuốc giảm stress hiệu quả?

Trong guồng quay hối hả của cuộc sống ngày nay, con người dễ dàng bị áp lực từ công việc, trách nhiệm và những lo toan không ngừng. Việc này khiến trí óc luôn ở trạng thái căng thẳng, khó đạt được sự thư giãn thực sự.

Chính trong lúc này, chỉ cần dành vài phút mỗi ngày đọc sách, bạn có thể giúp não và cơ thể “xả stress," nhẹ nhõm, bình tâm hơn.

Vì sao chỉ cần vài phút đọc sách đã có tác dụng giảm stress rõ rệt?

Một nghiên cứu từ Đại học Sussex (Vương quốc Anh) đã chỉ ra rằng việc đọc sách khoảng 6 phút mỗi ngày có thể làm giảm mức độ căng thẳng tới 68%.

Theo các nhà khoa học, khi bạn tập trung vào một cuốn sách với nội dung hấp dẫn như câu chuyện, hình ảnh hay những tình tiết giàu trí tưởng tượng, tâm trí bạn sẽ tạm thời thoát khỏi những lo lắng và áp lực trong cuộc sống hàng ngày. Quá trình này làm nhịp tim chậm lại, cơ bắp thư giãn, và cơ thể dần trở về trạng thái bình tĩnh tự nhiên.

Hơn cả một hình thức giải trí đơn thuần, đọc sách còn kích thích hoạt động của não bộ, giúp bạn "thoát khỏi" những luồng suy nghĩ tiêu cực và căng thẳng, đồng thời mở ra không gian cho trí tưởng tượng và sự sáng tạo - giống như một liệu pháp thiền nhẹ nhàng.

Chính vì vậy, so với các hoạt động thư giãn khác như nghe nhạc, thưởng trà hay đi dạo, đọc sách đôi khi mang lại hiệu quả giảm stress nhanh chóng và sâu sắc hơn.

Lợi ích lâu dài của việc đọc sách

Việc duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày (dù chỉ là vài phút) không chỉ giúp bạn giảm căng thẳng tức thời, mà còn mang lại nhiều lợi ích tinh thần lẫn lâu dài:

Giúp não bộ vận động, phát triển trí nhớ và khả năng tư duy. Việc thường xuyên đọc giúp não được “tập thể dục," hỗ trợ phòng chống suy giảm trí nhớ theo thời gian.

Cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ thư giãn trước khi ngủ. Đọc sách trước khi đi ngủ được xem là một cách nhẹ nhàng để làm dịu tâm trí, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại.

Giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, vốn từ, hiểu biết xã hội mang lại cảm giác thành tựu, tự tin. Nhờ việc đọc nhiều, ta mở rộng hiểu biết và lối suy nghĩ, từ đó dễ xử lý cảm xúc, mối quan hệ tốt hơn.

Tạo một không gian tĩnh lặng cho tinh thần giúp bạn lấy lại sự cân bằng giữa áp lực cuộc sống và bản thân. Đôi khi, chỉ cần vài trang sách, là bạn tìm được khoảng lặng cần thiết để “reset” sau một ngày dài.

Khi nào và đọc như thế nào để giảm stress hiệu quả?

Dưới đây là một số khuyến nghị nhằm tối ưu hóa lợi ích của việc đọc sách trong giảm căng thẳng:

Lựa chọn thời điểm đọc sách thích hợp, chẳng hạn sau giờ làm việc, trước khi đi ngủ, hoặc trong các khoảng nghỉ giữa giờ khi tâm trí cần được thư giãn. Đây là những thời điểm lý tưởng để việc đọc đạt hiệu quả cao.

Ưu tiên các loại sách nhẹ nhàng nếu mục tiêu là thư giãn. Các thể loại như tiểu thuyết, tản văn, truyện ngắn, hoặc sách kỹ năng sống sẽ giúp xoa dịu tâm trạng.

Tránh các tựa sách mang tính kích thích mạnh như trinh thám hay kinh dị nếu bạn đang ở trạng thái căng thẳng hoặc mệt mỏi, bởi chúng có thể gây thêm cảm giác nặng nề hoặc ám ảnh.

Đảm bảo môi trường đọc sách yên tĩnh, ít yếu tố gây phân tâm. Tắt điện thoại và để tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào nội dung cuốn sách. Việc này sẽ tạo điều kiện để quá trình thư giãn diễn ra một cách tối ưu.

Việc đọc không nhất thiết phải tiêu tốn nhiều thời gian. Chỉ cần duy trì 5-10 phút mỗi ngày là bạn đã có thể cảm nhận rõ rệt sự cải thiện trong trạng thái tinh thần.

Xây dựng thói quen đọc sách như một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hằng ngày, giống như việc đánh răng hay uống nước. Điều này giúp não bộ ghi nhớ rằng đây là khoảng thời gian dành cho thư giãn và tái tạo năng lượng.

Vì sao trong đời sống hiện đại, thói quen đọc sách lại càng quan trọng?

Trong xã hội hiện đại, nơi con người phải đối mặt với áp lực liên tục từ công việc, những hạn chót, mạng xã hội và các thiết bị thông minh, thói quen đọc sách trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chúng ta dễ dàng bị cuốn vào guồng quay không hồi kết của thông tin, lo âu, so sánh và căng thẳng. Đọc sách không phải là một giải pháp tạm bợ hay "đường tắt" giả tạo, mà thực chất là một liệu pháp sâu sắc giúp con người tạm ngắt kết nối khỏi những ồn ào bên ngoài và tìm về sự bình yên trong tâm trí./.

