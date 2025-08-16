Nhật Bản: Độc đáo nước hoa có mùi "trẻ sơ sinh" giúp xoa dịu căng thẳng

Một công ty khởi nghiệp từ Đại học Kobe (Nhật Bản) vừa chế tạo ra loại nước hoa đặc biệt, có mùi hương dễ chịu như ‘đầu trẻ sơ sinh’, với kỳ vọng mang lại cảm giác thư giãn cho các bậc cha mẹ trong giai đoạn nuôi con đầy căng thẳng.



Sản phẩm có tên “Poupon pure” (từ poupon trong tiếng Pháp nghĩa là “em bé”), được thiết kế với hương hoa và trái cây, tạo cảm giác ấm áp, tươi mát nhưng không nồng. Theo nghiên cứu, mùi hương dễ chịu của trẻ sơ sinh thường chỉ kéo dài khoảng 6 tuần sau khi chào đời.



Giáo sư danh dự Mamiko Ozaki, chuyên ngành sinh lý khứu giác tại Đại học Kobe và hiện là Giám đốc điều hành Công ty Scent Fest, là người đứng sau dự án đặc biệt này.

Sau nhiều năm nghiên cứu chất pheromone báo hiệu mùi hương ở côn trùng, bà chuyển hướng sang lĩnh vực ứng dụng khoa học mùi hương cho con người, với mong muốn góp phần giảm bớt tình trạng căng thẳng trong chăm sóc trẻ nhỏ cũng như nạn bạo hành trẻ em.



Để phát triển sản phẩm, Scent Fest đã hợp tác với Bệnh viện Đại học Hamamatsu, thu thập mẫu mùi từ đầu của khoảng 20 trẻ sơ sinh. Phân tích hóa học đã xác định được 37 thành phần mùi, trong đó nonanal - một hợp chất có mùi hương hoa, được xem là chìa khóa tạo nên cảm giác dễ chịu.



Thí nghiệm trên nhóm tình nguyện viên gồm sinh viên, phụ huynh, ông bà và nhân viên nuôi dạy trẻ cho thấy mùi hương này kích hoạt những vùng não liên quan đến cảm xúc tích cực, gợi nên cảm giác “thích thú” và mong muốn được ngửi tiếp.



Theo bà Ozaki, có thể trẻ sơ sinh chưa biết nói đã tiết ra những hợp chất mùi như một “thông điệp hóa học” để khuyến khích cha mẹ giao tiếp nhẹ nhàng và quan tâm nhiều hơn. Khi trẻ khóc liên tục, cha mẹ dễ mất kiên nhẫn. Nhưng đồng thời, mùi hương dễ chịu mà trẻ tỏa ra giống như lời nhắn: "Hãy dịu dàng với con", bà chia sẻ.



Sản phẩm Poupon pure hiện được bán trực tuyến tại trang web chính thức của Scent Fest, với mức giá 2.970 yen (khoảng 20 USD) cho chai 5 ml, đã bao gồm thuế và phí vận chuyển. Công ty cũng đã đăng ký bằng sáng chế thành phần và phương pháp sản xuất tại Nhật Bản, Mỹ và Liên minh châu Âu./.