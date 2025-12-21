Australia tưởng niệm các nạn nhân vụ xả súng bãi biển

Đúng 1 tuần sau khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney thuộc bang New South Wales, tối 21/12 theo giờ địa phương, hàng nghìn người dân trên khắp Australia đã thắp nến và dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.



Lễ tưởng niệm chính diễn ra tại bãi biển Bondi vào lúc 18h47 theo giờ địa phương (tức khoảng 14h47 cùng ngày giờ Việt Nam), thời điểm nhận được những thông tin đầu tiên về tiếng súng nổ tại một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái ở bãi biển Bondi.



Australia đã treo cờ rủ tại tất cả các trụ sở nhà nước và chính quyền bang. Nhiều hộ gia đình thắp nến trên bệ cửa sổ như một cử chỉ mang tính biểu tượng cho thông điệp “ánh sáng chiến thắng bóng tối” - vốn cũng là thông điệp cốt lõi của lễ Hanukkah.



Còn tại bãi biển Bondi, một ngọn nến lớn đã được thắp lên trước sự chứng kiến của khoảng 20.000 người tham dự lễ tưởng niệm trong không khí trang nghiêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns đã xin lỗi người dân và thừa nhận rằng trách nhiệm hàng đầu của chính quyền là phải bảo vệ người dân của mình.



Toàn quyền Australia Sam Mostyn cho biết đã nhận được nhiều thông điệp chia buồn từ các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có thư của Nhà Vua Anh Charles III.



Theo giới chức Australia, vụ tấn công ở bãi biển Bondi hôm 14/12 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 15 người và là vụ bạo lực súng đạn nghiêm trọng nhất trong gần 30 năm qua ở quốc gia châu Đại Dương này.

Theo các đánh giá ban đầu, 2 nghi phạm trong vụ việc dường như bị tác động bởi tư tưởng cực đoan của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Sau vụ việc, Chính phủ Australia đã công bố hàng loạt biện pháp siết chặt kiểm soát súng đạn, cùng với việc tăng cường các biện pháp pháp lý nhằm trấn áp chủ nghĩa cực đoan và ngăn chặn các hành vi thù hận.

Trong đó, thu hồi súng trên toàn quốc được coi là pháp mạnh tay nhất kể từ sau vụ thảm sát Port Arthur tại bang Tasmania năm 1996 nhằm đối phó với nguy cơ gia tăng các hành vi bạo lực cực đoan.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng lên kế hoạch rà soát để tiến hành các điều chỉnh cần thiết nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tình báo, an ninh và cảnh sát trong việc ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai./.

