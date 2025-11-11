Theo Moskva, để đáp trả âm mưu của Kiev đánh cắp máy bay chiến đấu MiG-31, lực lượng Nga đã tấn công Trung tâm Tình báo Điện tử chính của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine và sân bay Starokostiantyniv ở Khmelnytskyi bằng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Theo thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), vào ngày 9-10/11, một cuộc không kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga sử dụng tên lửa Kinzhal đã nhằm vào Trung tâm Tình báo Điện tử chính của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ở Brovary, tỉnh Kiev, và sân bay Starokostiantyniv ở tỉnh Khmelnytskyi - nơi đồn trú của các chiến đấu cơ F-16.

Trước đó, FSB đã ngăn chặn thành công chiến dịch của tình báo quân sự Ukraine và các đặc vụ Anh nhằm cướp tiêm kích MiG-31 để tổ chức vụ khiêu khích căn cứ không quân lớn nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Nam Âu, đặt tại Constanta, Romania.

Theo cơ quan này, các phi công Nga đã được hứa hẹn trả 3 triệu USD để lái chiếc máy bay đến Romania, nơi nó sẽ bị bắn hạ.

Cơ quan báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo một cuộc tấn công nhóm đã được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao bao gồm tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Kinzhal, cũng như các thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các sân bay quân sự, một trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến của quân đội Ukraine, và một kho rocket phục vụ các hệ thống pháo phản lực Vilkha.

Ngoài ra, nhiều cuộc tập kích đã nhắm vào các xưởng lắp ráp và lưu trữ UAV tầm xa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công.

Ngoài ra, trong ngày 10/11, các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng Nga “Phương Đông” đã giải phóng các làng Novoye và Sladke thuộc tỉnh Zaporizhzhia và Gnatovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng “Trung tâm” cũng đánh chiếm 244 tòa nhà ở Pokrovsk (Krasnoarmeysk) trong 24 giờ qua./.

