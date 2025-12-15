Mỹ bắt giữ một đối tượng liên quan đến vụ xả súng tại Đại học Brown

Cảnh sát bang Rhode Island (Mỹ) ngày 14/12 thông báo đã bắt giữ một đối tượng tình nghi sau vụ xả súng gây chấn động khuôn viên Đại học Brown danh tiếng trong kỳ thi cuối kỳ, khiến 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Providence, Oscar Perez, xác nhận nghi phạm bị bắt giữ khoảng 30 tuổi và nhà chức trách hiện không truy bắt đối tượng nào khác.

Tuy nhiên, ông Perez từ chối cho biết đối tượng bị bắt ở đâu và liệu có liên quan đến trường hay không.

Trước đó, vụ xả súng xảy ra chiều 13/12 theo giờ địa phương tại khu nhà kỹ thuật của trường đại học danh tiếng thuộc Ivy League ở thành phố Providence, Rhode Island.

Hàng trăm cảnh sát đã rà soát khuôn viên Đại học Brown cùng các khu phố lân cận và xem xét kỹ lưỡng các đoạn video để truy tìm đối tượng xả súng trong một lớp học.

Theo một nguồn tin an ninh, đối tượng đã sử dụng súng ngắn và bắn hơn 40 viên đạn 9mm. Tính đến sáng 14/12 theo giờ địa phương, nhà chức trách vẫn chưa tìm được hung khí dù đã thu được hai băng đạn 30 viên đã nạp sẵn.

Nhà chức trách thành phố Providence đã cảnh báo người dân về sự hiện diện dày đặc hơn của cảnh sát trong ngày 14/12, trong khi nhiều cửa hàng thông báo sẽ đóng cửa và bày tỏ sự bàng hoàng trong bối cảnh người dân sở tại vẫn đang tìm cách tiếp cận thông tin về vụ việc.

Đoạn video giám sát do cảnh sát công bố cho thấy nghi phạm, mặc đồ đen, đã bình tĩnh rời khỏi hiện trường. Một số nhân chứng cho biết nghi phạm có thể đã đeo mặt nạ ngụy trang.

Trước đó, việc truy bắt đối tượng xả súng đã làm tê liệt khuôn viên Đại học Brown, các khu phố lân cận và khu trung tâm thành phố thủ phủ của bang Rhode Island cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào rạng sáng 14/12.

Trong số 9 nạn nhân bị thương do trúng đạn được điều trị tại Bệnh viện Rhode Island, một người hiện trong tình trạng nguy kịch.

Đại học Brown là một trong những trường đại học danh tiếng nhất nước Mỹ, với khoảng 7.300 sinh viên đại học và hơn 3.000 sinh viên sau đại học./.

Mỹ: Xả súng tại Đại học Brown,íÍt nhất 2 người chết, 8 người nguy kịch Vụ xả súng xảy ra chiều 13/12 tại khuôn viên Đại học Brown ở thành phố Providence, bang Rhode Island, khiến 2 người thiệt mạng và 8 nạn nhân khác bị thương nặng, nghi can là một nam giới mặc đồ đen.