Lừa đảo tài chính khiến người cao tuổi Mỹ thiệt hại 81,5 tỷ USD

Báo cáo thường niên của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) gửi Quốc hội vừa được công bố cho thấy các vụ lừa đảo đối với người từ 60 tuổi trở lên ở Mỹ gây thiệt hại 2,4 tỷ USD trong năm 2024, tăng 26,3% so với mức 1,9 tỷ USD năm 2023 và lên tới 300% so với 600 triệu USD năm 2020.

Mức tăng chủ yếu đến từ các vụ lừa đảo mà mỗi cá nhân mất từ 100.000 USD trở lên, với tổng số tiền lên tới 1,6 tỷ USD, tương đương 68% tổng thiệt hại.

Tuy nhiên, do phần lớn các vụ lừa đảo không được báo cáo, FTC ước tính thiệt hại thực tế mà người cao tuổi phải gánh chịu trong năm 2024 có thể lên tới 81,5 tỷ USD. Phần lớn số tiền bị mất đến từ các vụ lừa đảo đầu tư.

Những khoản thiệt hại lớn này có thể làm gia tăng tình trạng bất ổn tài chính vào thời điểm nhiều người tiêu dùng vốn đã chật vật với chi phí sinh hoạt leo thang và lo ngại sẽ cạn tiền khi về hưu.

Mặc dù người cao tuổi có xu hướng báo cáo các khoản thiệt hại lớn hơn, lừa đảo tài chính đối với người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi đều đang gia tăng theo thời gian.

Năm ngoái, tổng thiệt hại do lừa đảo được báo cáo với FTC lên tới 12,8 tỷ USD, tăng từ 3,4 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, do tình trạng báo cáo không đầy đủ, con số thực tế trong năm 2024 có thể cao hơn rất nhiều - lên tới 195,9 tỷ USD.

Các tổ chức tài chính và các nhà lập pháp đang ngày càng chú ý hơn đến vấn đề này. Nhiều ngân hàng và tổ chức tài chính yêu cầu chủ tài khoản chỉ định một “người liên hệ đáng tin cậy” - người có thể được liên hệ trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi nghi ngờ có hành vi bóc lột tài chính.

Ngoài ra, một dự luật nhằm chống lừa đảo người cao tuổi hiện đang được xem xét tại Quốc hội. Dự luật mang tên Đạo luật Phòng ngừa Bóc lột Tài chính sẽ cho phép một số tổ chức tài chính trì hoãn thực hiện các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến hành vi bóc lột tài chính, cùng với các biện pháp khác.

Phiên bản của Hạ viện (H.R. 2478) đã được thông qua ở cấp ủy ban vào tháng Chín; dự luật tại Thượng viện (S. 2840) hiện đang chờ Ủy ban Ngân hàng xem xét.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, tội phạm đã tận dụng nhiều kênh hơn để tiếp cận nạn nhân tiềm năng, như email, tin nhắn, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.

Một tin nhắn tưởng chừng vô hại từ người lạ có thể dần phát triển thành một mối quan hệ tin cậy. Khi kẻ lừa đảo gợi ý đầu tư vào một cơ hội “rất hấp dẫn,” nạn nhân tin tưởng sẽ chuyển tiền vào một tài khoản mà họ tin rằng sẽ mang lại lợi nhuận lớn.

Theo Phó giám đốc bộ phận bảo vệ người tiêu dùng thuộc FTC Kathleen Daffan, việc lấy lại tiền có thể cực kỳ khó khăn. Kẻ lừa đảo hành động rất nhanh để chiếm tiền… rồi chuyển đi nơi khác, thường là ra nước ngoài./.

