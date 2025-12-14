Tổng thống Trump “thề” trả đũa sau vụ 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng tại Syria

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/12 tuyên bố Washington sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa sau vụ tấn công tại Syria khiến 2 binh sỹ và 1 công dân Mỹ thiệt mạng.

Washington cho rằng vụ việc do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới Baltimore dự khán trận bóng bầu dục Army-Navy, Tổng thống Trump cam kết: “Chúng tôi sẽ đáp trả,” đồng thời nhấn mạnh đây là “cuộc tấn công của IS.”

Nhà lãnh đạo Mỹ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết 3 người Mỹ khác bị thương trong vụ việc hiện đang ở trong tình trạng ổn định và “có tiến triển tích cực."

Theo các nguồn tin Mỹ, vụ tấn công xảy ra tại khu vực có lực lượng Mỹ hiện diện trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về hình thức tấn công cũng như phản ứng cụ thể mà Washington dự kiến thực hiện.

Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận tình trạng thương vong, sau khi truyền thông nhà nước Syria trước đó đưa tin về vụ tấn công ở thành phố Palmyra khiến một số binh sỹ Mỹ và Syria bị thương.

CENTCOM - cơ quan giám sát quân đội Mỹ ở Trung Đông - nêu rõ: “Một vụ phục kích do 1 tay súng IS đơn độc thực hiện” đã dẫn đến cái chết của 3 người Mỹ và làm bị thương 3 binh sỹ khác. Thủ phạm thực hiện vụ tấn công đã bị tiêu diệt.

Về phần mình, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết vụ tấn công xảy ra khi các binh sỹ “đang tiến hành cuộc gặp gỡ với một nhà lãnh đạo chủ chốt” để hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố. Còn Đặc phái viên Mỹ tại Syria - Tom Barrack - thông báo vụ phục kích nhắm vào “đội tuần tra chung của Chính phủ Mỹ và Syria.”

Theo ông Parnell, danh tính của các binh sỹ thiệt mạng sẽ được giữ kín cho đến khi gia đình họ được thông báo.

Còn theo truyền thông nhà nước Syria đưa tin nhiều binh sỹ Syria và Mỹ đã bị thương khi xảy ra nổ súng nhằm vào một phái đoàn quân sự chung tại thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

Đây là vụ việc đầu tiên thuộc loại này được ghi nhận kể từ khi các lực lượng do người Hồi giáo lãnh đạo lật đổ Tổng thống lâu năm Bashar al-Assad hồi tháng 12 năm ngoái, đồng thời nối lại quan hệ giữa Damascus với Washington.

Một quan chức quân sự Syria (yêu cầu giấu tên) cho biết những phát súng được bắn ra “trong một cuộc gặp giữa các sỹ quan Syria và Mỹ” tại một căn cứ của Syria ở Palmyra.

Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, cuộc gặp này nằm trong khuôn khổ “chiến lược của Mỹ nhằm củng cố sự hiện diện và chỗ đứng tại sa mạc Syria”.

Trong một động thái khác có liên quan, Bộ Nội vụ Syria cho biết đã cảnh báo liên minh do Mỹ dẫn đầu về khả năng phiến quân IS xâm nhập.

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Syria, người phát ngôn Bộ Nội vụ Anwar al-Baba chia sẻ: “Trước đó, bộ chỉ huy an ninh nội bộ đã đưa ra cảnh báo cho các lực lượng đồng minh trong khu vực sa mạc… Các lực lượng liên minh quốc tế không để ý đến những cảnh báo của Syria về khả năng IS xâm nhập."

Theo ông Baba, vụ việc xảy ra tại khu vực không nằm dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Syria.

Nhà chức trách Syria sẽ xác định xem đối tượng tấn công có liên hệ với IS hay chỉ đơn thuần là theo hệ tư tưởng của nhóm này.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Syria tiếp tục diễn biến phức tạp, khi các nhóm vũ trang cực đoan vẫn tiến hành nhiều hoạt động chống lại lực lượng địa phương và quốc tế.

Mỹ hiện duy trì sự hiện diện quân sự hạn chế tại Syria với mục tiêu ngăn chặn nguy cơ “ngóc đầu trở lại” của IS./.

