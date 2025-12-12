Thượng viện Mỹ bác cả 2 dự luật chăm sóc sức khỏe của đảng Cộng hòa và Dân chủ

Ngày 11/12, Thượng viện Mỹ đã bác cả 2 dự luật chăm sóc sức khỏe do đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đệ trình, trong bối cảnh hàng triệu người dân nước này sẽ phải đối mặt với mức phí bảo hiểm y tế tăng mạnh kể từ tháng tới.

Việc sắp xếp bỏ phiếu đối với các dự luật này là một trong những nhượng bộ chính của lãnh đạo đảng Cộng hòa đối với các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ hồi tháng trước nhằm đổi lấy lá phiếu của họ cho việc chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sự.

Tuy nhiên, tổ chức bỏ phiếu không có nghĩa các dự luật chắc chắn được thông qua, ngay cả khi đã có 4 Thượng nghị sỹ của đảng Cộng hòa quay sang ủng hộ dự luật đề xuất của đảng Dân chủ về việc gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA), hay còn gọi là ObamaCare.

Cuộc bỏ phiếu thất bại làm gia tăng khả năng các khoản trợ cấp tăng cường Obamacare được thông qua từ năm 2021 sẽ chính thức hết hạn vào cuối năm nay, khiến phí bảo hiểm y tế trung bình sẽ tăng gấp đôi đối với khoảng 22 triệu người Mỹ đang hưởng lợi từ nguồn tài trợ này.

Trong cuộc bỏ phiếu, không dự luật nào đạt được ngưỡng 60 phiếu ủng hộ cần thiết để được thông qua.

Trước đó, đảng Dân chủ kỳ vọng có thể lấy dự luật để huy động sự ủng hộ của cử tri cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Dự luật được đảng Dân chủ trình lên Thượng viện hôm 11/12 nhằm gia hạn các khoản trợ cấp tăng cường theo ACA thêm 3 năm.

Dự luật chỉ nhận được 51 phiếu ủng hộ và 48 phiếu chống. Có 4 Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dự luật là Susan Collins (bang Maine), Josh Hawley (bang Missouri), Lisa Murkowski và Dan Sullivan (đều đại diện cho bang Alaska).

Trong khi đó, dự luật do đảng Cộng hòa đệ trình đề xuất tăng tài khoản tiết kiệm y tế (HSA) và điều chỉnh các thị trường bảo hiểm. Tuy nhiên, dự luật này cũng chỉ nhận tỷ lệ phiếu giống dự luật của đảng Dân chủ là 51-48.

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện bày tỏ hy vọng có thể tổ chức cuộc bỏ phiếu về dự luật y tế vào tuần tới, trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, hiện đảng này vẫn chưa tìm ra cách thức để tất cả các thành viên có thể đồng thuận, chưa nói đến việc có thể thông qua tại Thượng viện trước cuối năm. Hiện cũng chưa có cuộc bỏ phiếu nào được lên lịch./.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chính sách quốc phòng quy mô lớn Mức chi tiêu quốc phòng 901 tỷ USD cao hơn 8 tỷ USD so với đề xuất Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi đầu năm; dự luật đã được chuyển sang Thượng viện xem xét, dự kiến thông qua trong tuần tới.