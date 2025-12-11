Mexico áp thuế tới 50% đối với hàng hóa của Trung Quốc và một số quốc gia châu Á

Thượng viện Mexico ngày 10/12 đã phê chuẩn việc tăng hoặc áp thuế lên tới 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và một số quốc gia châu Á khác vào năm tới, nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong nước.

Theo biện pháp đã được Hạ viện thông qua trước đó, nhiều hàng hóa như ô tô, linh kiện ôtô, dệt may, quần áo, nhựa và thép từ các nước không có hiệp định thương mại với Mexico, gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan và Indonesia, sẽ chịu mức thuế tới 50%. Phần lớn các mặt hàng sẽ chịu mức thuế tối đa 35%.

Dự luật hiện tại được đánh giá là “mềm” hơn so với đề xuất trước đó được đưa ra tại Hạ viện vào mùa Thu, vốn bao gồm khoảng 1.400 dòng thuế chủ yếu là dệt may, quần áo, thép, linh kiện ôtô, nhựa và giày dép. Kế hoạch mới này đã giảm mức thuế ở khoảng 2/3 số mặt hàng so với đề xuất ban đầu.

Các nhà phân tích và khu vực tư nhân nhận định động thái này giúp tăng nguồn thu khoảng 3,76 tỷ USD, khi Mexico đang tìm cách giảm thâm hụt ngân sách.

Động thái tăng thuế diễn ra trong bối cảnh Mexico từng nâng thuế đối với hàng Trung Quốc hồi đầu năm.Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ các biện pháp mới “sẽ gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của các đối tác thương mại.”

Bộ này hy vọng Mexico “sớm điều chỉnh các biện pháp đơn phương và mang tính bảo hộ này”./.

Khả năng chính sách thuế quan bị ngăn chặn là "mối đe dọa lớn nhất" của Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/12 đã cảnh báo rằng phán quyết mà Tòa án Tối cao nước này có thể đưa ra nhằm chống lại quyền áp đặt thuế quan của ông sẽ đe dọa an ninh quốc gia.