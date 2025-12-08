Mỹ xác nhận Trung Quốc tuân thủ thỏa thuận thương mại

Đại diện Thương mại Mỹ, ông Jamieson Greer, nhận định Trung Quốc đang thực hiện đúng các điều khoản trong thỏa thuận thương mại song phương và Mỹ liên tục giám sát chặt chẽ các cam kết này để duy trì quan hệ ổn định.

Chia sẻ trên kênh truyền hình Fox News ngày 7/12, ông Greer nhấn mạnh rằng với Trung Quốc, Mỹ luôn theo dõi và giám sát các cam kết vốn được quy định rất cụ thể. Ông khẳng định những thỏa thuận gần đây rất rõ ràng, dễ kiểm chứng và đến nay phía Trung Quốc vẫn tuân thủ tốt.

Ông Greer thông tin thêm rằng Trung Quốc đã hoàn thành khoảng 1/3 lượng cam kết mua đậu tương cho vụ này.

Trước đó, hãng tin tài chính Bloomberg đưa tin hoạt động mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc dường như chững lại sau loạt đơn hàng đặt vào cuối tháng Mười, đợt mua đầu tiên của mùa vụ.

Cuối tháng Mười, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất gia hạn "đình chiến" thuế quan, dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu và giảm các rào cản thương mại khác; tuy nhiên, hai bên vẫn đang tiếp tục triển khai một số nội dung của thỏa thuận, bao gồm việc mua đậu tương, thương vụ bán ứng dụng mạng xã hội TikTok và việc tăng cấp phép xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, ngày 5/12 Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và ông Greer đã hội đàm trực tuyến với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, qua đó tiến hành thảo luận sâu rộng, mang tính xây dựng và cam kết duy trì quan hệ ổn định cũng như giải quyết các mối quan ngại về kinh tế-thương mại.

Trả lời phỏng vấn đài CBS News ngày 7/12, ông Bessent cho biết Trung Quốc sẽ không đẩy nhanh tốc độ mua hàng nhưng dự kiến vẫn hoàn tất giao dịch trong mùa vụ này, đồng thời lưu ý giá đậu tương đã tăng 12-15% kể từ khi đạt thỏa thuận.

Tại cuộc họp nội các tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins thông báo chính quyền Tổng thống Trump dự kiến công bố gói hỗ trợ nông nghiệp được mong đợi từ lâu ngay trong tuần này./.

