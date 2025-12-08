VN-Index vượt 1.750 điểm nhờ cổ phiếu đầu ngành bia, bất động sản bứt phá

Thị trường chứng khoán khởi động tuần giao dịch mới với những diễn biến trái chiều, nhưng điểm nhấn lại đến từ nhóm cổ phiếu đầu ngành khi bia và bất động sản bất ngờ bứt phá, kéo VN-Index vượt mốc 1.750 điểm.

Dù sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán, sự thăng hoa của một số mã trụ cột đã giúp chỉ số duy trì đà tăng, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/12, VN-Index tăng 12,42 điểm lên 1.753,54 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 740,9 triệu cổ phiếu tương ứng hơn 21.497,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 104 mã tăng giá, 217 mã giảm giá và 42 mã đi ngang.

HNX-Index giảm 1,97 điểm xuống 258,68 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 54,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.172,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng giá, 93 mã giảm giá và 63 mã đi ngang.

UPCOM-Index giảm 0,61 điểm xuống 119,88 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 41,9 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 541,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 131 mã tăng giá, 130 mã giảm giá và 79 mã đi ngang.

Rổ cổ phiếu VN30 có tới 21 mã giảm giá, trong khi chỉ có 7 mã tăng giá, 2 mã đi ngang. Tuy số mã tăng ít, nhưng đà tăng rất lớn nhờ cổ phiếu bia SAB tăng kịch trần, cổ phiếu đầu ngành bất động sản cũng tăng hết biên độ. Bên cạnh đó, VHM cũng tăng 2,8%, GAS tăng 2,19%, PLX tăng 4,8%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến tiêu cực khi sắc đỏ phủ rộng, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đua nhau giảm giá. Nhóm bất động sản ngoài những mã vốn hóa đầu ngành tăng mạnh, các mã vừa và nhỏ nhuộm đỏ.

Ngành dịch vụ truyền thông ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường, chủ yếu đến do các mã VGI (giảm 1,63%), CTR (giảm 1,16%), FOX (giảm 2,86%), MFS (giảm 0,54%) và FOC (giảm 0,77%).

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 1.881 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VPL (1.548,9 tỷ đồng), VIC (184,87 tỷ đồng), SSI (167,87 tỷ đồng) và GMD (92,8 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 45 tỷ đồng, tập trung vào mã CEO (14,73 tỷ đồng), MBS (8,91 tỷ đồng), PVI (4,61 tỷ đồng) và TNG (3,56 tỷ đồng).

Việc VN-Index vượt mốc 1.750 điểm trong bối cảnh độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán cho thấy dòng tiền đang tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt hơn là lan tỏa toàn thị trường.

Sự bứt phá của các mã đầu ngành bia và bất động sản - đặc biệt là các cổ phiếu tăng kịch trần - đóng vai trò then chốt kéo chỉ số đi lên, dù nhóm ngân hàng và chứng khoán đồng loạt giảm.

Thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, song diễn biến bán ròng mạnh của khối ngoại là yếu tố cần theo dõi, nhất là khi các mã vốn hóa lớn như VPL, VIC hay SSI chịu áp lực liên tục.

Trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục dao động với biên độ rộng, phụ thuộc vào sức bền của nhóm trụ và kỳ vọng vào các thông tin vĩ mô cuối năm./.

