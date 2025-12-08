Chờ tín hiệu từ Fed, chứng khoán châu Á biến động trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên ngày 8/12 trong bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi quyết định cắt giảm lãi suất của Mỹ trong tuần này.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận đang nóng lên về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm mới hay không.

Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,2% lên 50.581,94 điểm. Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 0,5% lên 3.924,08 điểm còn chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2% xuống 25.765,36 điểm.

Thị trường Seoul tăng điểm trong khi chứng khoán Sydney, Singapore, Mumbai và Bangkok chìm trong sắc đỏ. Thị trường Wellington đi ngang.

Các thị trường gần như chắc chắn rằng Fed sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất sau một loạt bình luận từ các nhà hoạch định chính sách chủ chốt và số liệu cho thấy thị trường lao động Mỹ tiếp tục suy yếu.

Tuy nhiên, các số liệu lạm phát mới nhất cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát giá cả và niềm tin của người tiêu dùng đang suy giảm. Có lo ngại rằng Fed có thể không còn nhiều dư địa để tiếp tục cắt giảm.

Số liệu công bố muộn về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9/2025, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, cho thấy chỉ số này đã nhích nhẹ so với tháng 8/2025.

Dữ liệu này không làm thay đổi nhiều dự đoán về lãi suất nhưng cho thấy lạm phát vẫn bám trụ ở mức cao so với mục tiêu của các quan chức.

Các nhà kinh tế tại ngân hàng Bank of America (BofA) cho biết giai đoạn yên ắng, không có bình luận gì từ các thành viên Fed, sẽ kết thúc vào ngày 11/12.

BofA cho hay sau khi giải quyết các vấn đề tồn đọng do chính phủ đóng cửa, sẽ có một số báo cáo quan trọng được công bố trong khoảng thời gian từ quyết định của Fed vào ngày 10/12 cho đến cuộc họp tiếp theo vào tháng 1/2026.

Các báo cáo này bao gồm ba báo cáo về việc làm phi nông nghiệp, hai báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp, hai báo cáo lạm phát và số liệu doanh số bán lẻ cho tháng 10, tháng 11 và có thể cả tháng 12/2025.

Thị trường phản ứng nhẹ nhàng trước dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 11/2025 tăng vượt dự báo, đưa thặng dư thương mại của nước này lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Mức tăng đột biến này diễn ra bất chấp sự sụt giảm mạnh trong kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong tháng 11/2025, trong khi nhập khẩu yếu hơn kỳ vọng cho thấy thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt trong nỗ lực kích thích hoạt động tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index tăng 12,42 điểm (0,71%) lên 1.753,74 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,97 điểm (0,76%) xuống 258,68 điểm./.