Sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán sáng 2/12

Kết phiên sáng 2/12, VN-Index giảm 7,69 điểm xuống 1.693,98 điểm, HNX-Index giảm 1,71 điểm xuống 256,2 điểm trong khi
UPCOM-Index tăng 0,37 điểm lên 119,51 điểm.

Khách hàng giao dịch chứng khoán. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)
Sắc đỏ bao phủ các sàn giao dịch trong phiên sáng 2/12 khi lực bán áp đảo ở nhiều nhóm ngành chủ chốt, kéo VN-Index giảm gần 8 điểm. Dù vậy, mức giảm không quá mạnh, thị trường vẫn giữ trạng thái đi ngang tích lũy.

Kết phiên sáng 2/12, VN-Index giảm 7,69 điểm xuống 1.693,98 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 324,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 9.735,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 73 mã tăng, 233 mã giảm và 41 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,71 điểm xuống 256,2 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 32,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 640,8 tỷ đồng; với 44 mã tăng, 80 mã giảm và 48 mã đi ngang.

Ở UPCOM, UPCOM-Index tăng 0,37 điểm lên 119,51 điểm. Giao dịch đạt hơn 11,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 251,3 tỷ đồng; toàn sàn ghi nhận 84 mã tăng, 83 mã giảm và 95 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ với 15 mã giảm, chỉ 5 mã tăng. Nhóm dầu khí cũng giao dịch tiêu cực với loạt mã giảm gồm PVC, PVB, TOS, BSR, PVD, PLX, PTV. Rổ VN30 có 20 mã giảm, 8 mã tăng và 2 mã đi ngang, cho thấy sự suy yếu lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.

Các nhóm bảo hiểm, dịch vụ tài chính, bất động sản… đều trong xu hướng giảm, sắc đỏ bao phủ thị trường. Tuy nhiên, mức giảm nhìn chung không mạnh, thị trường vẫn thiên về trạng thái đi ngang, tích lũy, thay vì giảm sâu.

Diễn biến sáng nay cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang chi phối thị trường. Nếu dòng tiền cải thiện và nhóm vốn hóa lớn hồi phục, xu hướng tích lũy có thể được duy trì, tạo nền cho những nhịp tăng trở lại trong các phiên tới./.

