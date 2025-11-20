Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc nhờ báo cáo lợi nhuận của Nvidia

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên giao dịch 20/11, khi loạt báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của hãng sản xuất chip Nvidia giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và xoa dịu những lo ngại về định giá quá nóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đồng USD tăng nhẹ trong khi giới giao dịch chờ đợi báo cáo việc làm Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp thêm tín hiệu cho chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Tâm điểm của đà phục hồi đến từ các thị trường có tỷ trọng công nghệ lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Nhà đầu tư phản ứng tích cực sau khi CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định nhu cầu mạnh mẽ đối với chip AI từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và loại bỏ lo ngại về nguy cơ “bong bóng AI.”

Dự báo doanh thu quý 4/2025 của Nvidia cao hơn nhiều so với kỳ vọng Phố Wall đã góp phần củng cố niềm tin này, giúp giảm bớt áp lực bán tháo kéo dài trong những phiên gần đây.

Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 1,1%, thoát khỏi mức thấp nhất một tháng. Đà tăng lan tỏa sang phiên mở cửa tại châu Âu, với chỉ số kỳ hạn toàn khu vực tăng 0,8%, DAX của Đức tăng 0,7%, còn FTSE 100 của Anh tăng 0,6%.

Trước đó, thị trường Mỹ cũng đã phục hồi sau chuỗi bốn phiên đi xuống, khi nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ mức độ nghiêm trọng của rủi ro định giá AI.

Thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tăng 3,2% nhờ sự bứt phá của các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng AI. Tại Trung Quốc, hai sàn giao dịch chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt “đỏ sàn,” dù đà giảm được bù đắp một phần nhờ nhóm ngân hàng, bất động sản và môi giới. Chốt phiên, chỉ số Hang Seng giảm 0,4% xuống 25.736,84 điểm; Shanghai Composite cũng giảm 0,4% xuống 3.931,05 điểm.

Thị trường Nhật Bản cũng thu hút nhiều sự chú ý khi thông tin về gói kích thích kinh tế lớn nhất kể từ đại dịch khiến lợi suất trái phiếu tăng vọt và đồng yen chịu áp lực giảm.

Chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1.286,24 điểm, tương đương 2,65%, lên 49.823,94 điểm, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp.

Hàn Quốc ghi nhận diễn biến tương tự khi nhóm chip và công nghệ vốn hóa lớn leo dốc sau báo cáo kinh doanh tích cực của Nvidia, dù đồng won suy yếu so với USD. Khép lại phiên này, chỉ số KOSPI tăng 1,92% lên 4.004,85 điểm.

Tâm điểm tiếp theo của thị trường là báo cáo việc làm tháng 9/2025 của Mỹ, vốn bị trì hoãn do đợt đóng cửa chính phủ và sẽ được công bố trong ngày.

Những dữ liệu này có thể ảnh hưởng đáng kể tới kỳ vọng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 10/12 của Fed. Khả năng Fed giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đã lùi xuống còn khoảng 33%, sau khi biên bản họp tháng 10 cho thấy nhiều quan điểm thận trọng xoay quanh rủi ro lạm phát kéo dài.

Tại thị trường trong nước, vào lúc 15 giờ 30 phút chiều 20/11, chỉ số VN-Index tăng 6,99 điểm (0,42%), lên 1.655,99 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,8 điểm (0,48%), xuống 264,23 điểm./.