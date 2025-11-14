Nối gót Phố Wall, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 14/11, theo sau làn sóng bán tháo trên Phố Wall, trong bối cảnh những lo ngại về quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng tới và những đồn đoán về bong bóng công nghệ đã làm suy yếu tâm lý nhà đầu tư.

Cả ba chỉ số chính trên Phố Wall đều kết thúc phiên trước đó trong sắc đỏ. Chứng khoán châu Á đã nối gót theo sau, dù đã có một tuần nhìn chung khá tích cực.

Vào thời điểm nghỉ giữa phiên, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7% xuống 50.434,54 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 0,16% xuống 4.022,89 điểm, còn chỉ số Hang Seng ở Hong Kong giảm 1,26% xuống 26.732,99 điểm.

Các thị trường Sydney và Đài Bắc đều mất ít nhất 1%, trong khi thị trường Seoul - nơi đã nhiều lần lập kỷ lục gần đây - đã giảm hơn 2%. Các thị trường Singapore và Wellington cũng ghi nhận sắc đỏ.

Sau khi câu chuyện về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa tạm thời qua đi, sự chú ý lại đổ dồn vào cuộc họp chính sách của Fed vào tháng tới, nơi các quan chức sẽ quyết định có nên tiếp tục hạ lãi suất hay không.

Trong phần lớn thời gian của năm nay, thị trường cổ phiếu đã được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng lãi suất sẽ giảm, bất chấp lạm phát dai dẳng, và Fed đã thực hiện điều này trong hai cuộc họp gần nhất.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell vào tháng trước đã phát đi tín hiệu rằng việc lặp lại kịch bản này vào tháng 12 không phải là "một điều chắc chắn" trong khi một số nhà hoạch định chính sách khác cũng đưa ra những phát biểu tương tự.

Những bình luận mới nhất đã xuất hiện trong tuần này, với ba chủ tịch chi nhánh khu vực của Fed bày tỏ lo ngại về việc hạ lãi suất khi lạm phát vẫn còn cao dai dẳng.

Những bình luận này được đưa ra khi các nhà đầu tư đang chờ đợi việc công bố những dữ liệu kinh tế bị trì hoãn do chính phủ đóng cửa, với trọng tâm là dữ liệu việc làm và lạm phát, mặc dù một số dữ liệu được dự báo là sẽ không đầy đủ.

Chuyên gia Chris Weston của công ty môi giới ngoại hối Pepperstone cho biết trong lúc chờ đợi lịch công bố này, thị trường đã chứng kiến một số sự điều chỉnh lại dự đoán về việc liệu Fed có cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào ngày 10/12 hay không. Ông nói thêm rằng thị trường dự đoán xác suất cắt giảm là 52%, giảm so với mức 60% trong phiên trước.

Triển vọng kém lạc quan hơn về lãi suất đã cộng hưởng với những lo ngại rằng lĩnh vực công nghệ có thể đang bị định giá quá cao sau một đợt tăng giá nhờ vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay, vốn đã đẩy các thị trường lên mức kỷ lục. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng lượng vốn khổng lồ được đầu tư vào AI có thể cần một thời gian để hiện thực hóa thành lợi nhuận.

Ông Weston nhận định báo cáo lợi nhuận của “gã khổng lồ” chip Nvidia sẽ là tâm điểm chính vào tuần tới, có khả năng thúc đẩy các nhà giao dịch giảm thiểu rủi ro, chốt lời và án binh bất động cho đến khi xu hướng thị trường thay đổi và khẩu vị rủi ro quay trở lại vào cuối năm.

Tại Việt Nam, phiên sáng nay, cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đều ít biến động và nghỉ giữa phiên ở các mức lần lượt là 1.630,62 điểm và 266,33 điểm/.

Cổ phiếu Nvidia và các công ty AI giảm mạnh, chứng khoán Phố Wall lao dốc Ông Peter Cardillo, nhà kinh tế thị trường tại Spartan Capital Securities, cho rằng thị trường đang có sự điều chỉnh nhỏ trong lĩnh vực AI khi có rất yếu tố không chắc chắn về tình hình kinh tế.