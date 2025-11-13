Giải mã kênh đầu tư 2026: Cơ hội từ chứng khoán, bất động sản đến tài sản số

Giữa một thế giới đầy biến động, thị trường tài sản tại Việt Nam nổi lên như một “ma trận” với những lựa chọn cổ phiếu với kỳ vọng nâng hạng, bất động sản chờ thời điểm phục hồi, vàng và USD cơ hội trong biến động, tài sản số đầy hứa hẹn đồng thời tiềm ẩn rủi ro.

Tại tọa đàm “Sức hút của các lớp tài sản” do Báo Tài chính-Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức ngày 13/11, các chuyên gia đã "giải mã" sức hút của từng lớp tài sản, nhận diện những yếu tố cốt lõi sẽ quyết định thành bại trong chu kỳ đầu tư mới.

"Cú hích" tỷ USD

Năm 2025 đang dần khép lại, đánh dấu năm cuối cùng của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Đây là thời điểm then chốt để nhìn lại chặng đường đã qua và chuẩn bị hành trang cho một hành trình 5 năm tiếp theo.

Ông Phạm Văn Hoành, Tổng Biên tập Báo Tài chính-Đầu tư nhấn mạnh rằng dù kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức từ địa chính trị đến lạm phát, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, được Ngân hàng HSBC đánh giá là “riêng một đẳng cấp”.

“Việt Nam nổi lên như một điểm sáng tăng trưởng bền vững và ổn định, được nhiều tổ chức quốc tế xếp vào nhóm ‘ngôi sao mới nổi’ của châu Á. Nền tảng cho sự phát triển này ngày càng được củng cố vững chắc bởi ‘bộ tứ trụ cột thể chế’ vừa được Bộ Chính trị ban hành, tạo hành lang pháp lý mới cho các dòng vốn đầu tư, từ trong nước đến quốc tế, từ truyền thống đến số hóa”, ông Hoành nhận định.

Thực tế cho thấy, thị trường tài sản Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán với vốn hóa hơn 100% GDP, thị trường bất động sản đang trên đà phục hồi, cùng sự trỗi dậy của tài sản số, đang tạo ra một “bức tranh” đầu tư đa sắc màu nhưng cũng đầy thách thức, đòi hỏi nhà đầu tư phải liên tục cập nhật để đưa ra lựa chọn tối ưu.

Một trong những câu chuyện được quan tâm nhất hiện nay là tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán từ “cận biên” lên “mới nổi”, hứa hẹn mở ra cơ hội đón dòng vốn hàng chục tỷ USD. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một mục tiêu lớn hơn và bền vững hơn chính là nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Chia sẻ góc nhìn từ Maybank Việt Nam, ông Vũ Việt Linh, Phó Giám đốc Phòng Phân tích khách hàng tổ chức, cho rằng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP 8%-10% và công nghiệp hóa đất nước, Việt Nam cần một nguồn vốn đầu tư khổng lồ, ước tính khoảng 250-280 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2025-2030.

“Để huy động được nguồn vốn này, việc nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức ‘Investment Grade’ (đáng để đầu tư) là quan trọng bậc nhất. Điều này sẽ giúp Việt Nam tiếp cận thị trường vốn toàn cầu thuận lợi hơn, giảm chi phí vốn cho Chính phủ và doanh nghiệp, tạo ra những ‘năm bùng nổ’ cho thị trường chứng khoán, thậm chí còn lớn hơn và bền vững hơn sự kiện nâng hạng thị trường lên mới nổi”, ông Linh phân tích.

Dù vậy, con đường này không hề bằng phẳng. Theo các tổ chức xếp hạng tín nhiệm như Fitch, S&P và Moody’s, Việt Nam cần khắc phục ba điểm yếu chính: Sức mạnh thể chế còn hạn chế, rủi ro trong hệ thống ngân hàng và sự suy giảm của “bộ đệm” ngoại hối.

Đáp lại những thách thức này, Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi quyết liệt. Ông Linh chỉ ra các nghị quyết như Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và quá trình cải cách kinh tế sâu rộng đang từng bước cải thiện chất lượng quản trị. Bên cạnh đó, các ngân hàng đang tích cực lên kế hoạch tăng vốn để củng cố chỉ số an toàn, trong khi môi trường kinh doanh cải thiện và chính sách tiền tệ linh hoạt được kỳ vọng sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước củng cố dự trữ ngoại hối.

Với những nỗ lực này, Maybank Việt Nam lạc quan dự báo Việt Nam có thể đạt xếp hạng "Investment Grade" vào năm 2028 (kịch bản tích cực) hoặc năm 2030 (kịch bản cơ sở). Khi đó, các nhà đầu tư cổ phiếu tham gia thị trường trong giai đoạn hai năm trước và sau nâng hạng sẽ là những người hưởng lợi nhiều nhất.

Tài sản số và vị thế USD

Bên cạnh các kênh đầu tư truyền thống, sự trỗi dậy của tài sản số đang mở ra “cuộc chơi mới”. Dòng chảy của các tài sản mã hóa, đặc biệt là stablecoin (một loại tiền điện tử), đang đặt ra những câu hỏi về vị thế của các đồng tiền truyền thống, trong đó có USD.

Theo ông Trịnh Hà, chuyên gia chiến lược tại Exness Investment Bank, hệ thống giao dịch dựa trên công nghệ mới (như tiền kỹ thuật số) có thể thách thức hệ thống ngân hàng truyền thống nhờ tốc độ cao và chi phí thấp. Hiện tại, stablecoin đang ngày càng phổ biến với giá trị lưu thông vượt 300 tỷ USD và dự kiến có thể chạm mốc 2.000 tỷ USD vào năm 2028.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng vị thế của đồng USD không dễ bị lung lay. Hơn 99% stablecoin đang được neo theo USD và các quy định mới của Mỹ (như Genius Act) yêu cầu các nhà phát hành phải bảo chứng bằng tài sản thanh khoản cao, qua đó lại càng làm gia tăng nhu cầu nắm giữ USD.

“Thách thức là có, nhưng với quy mô kinh tế và thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, các nước khác vẫn sẽ phụ thuộc vào giao thương với Mỹ. Các loại tài sản mới cũng sẽ tiếp tục làm gia tăng nhu cầu bảo chứng bởi tài sản của Mỹ”, ông Hà khẳng định.

Tại Việt Nam, câu chuyện tài sản số cũng đang nóng lên. Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu, cho biết khuôn khổ pháp lý đang dần hình thành, đặc biệt là sau khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP được ban hành, mở đường cho việc thí điểm thị trường này. Điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đổi mới thanh toán số, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản trị rủi ro, bảo mật và xây dựng khung pháp lý về thuế đồng bộ.

Dòng tiền sẽ chảy về đâu?

Tổng hợp các phân tích, Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu đã phác thảo một bức tranh toàn cảnh về các kênh đầu tư cho năm 2026 và xa hơn. Theo ông, thị trường chứng khoán sẽ là kênh sáng giá, nhận lực đẩy từ câu chuyện nâng hạng và dòng vốn ngoại gia tăng nếu các tiêu chí về minh bạch, quản trị được đáp ứng.

Thị trường bất động sản được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi, phụ thuộc vào sự ổn định của lãi suất và chính sách tín dụng. Trong khi đó, vàng và ngoại hối vẫn là các kênh trú ẩn quan trọng nhưng sẽ tiếp tục chịu tác động lớn từ chính sách lãi suất của Mỹ và diễn biến USD.

Đối với tài sản mã hóa, ông Hiếu cho rằng tiềm năng tăng trưởng là rất lớn khi khung pháp lý trở nên rõ ràng, nhưng đây vẫn là kênh đầu tư biến động mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải có khẩu vị rủi ro cao và kiến thức sâu.

Nhìn chung, các chuyên gia đều có chung nhận định kinh tế Việt Nam đang đứng trước một chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều cơ hội rộng mở. Tuy nhiên, những rủi ro từ biến động lãi suất toàn cầu và yếu tố địa chính trị vẫn hiện hữu. Do đó, việc đa dạng hóa danh mục, liên tục cập nhật thông tin và xây dựng kịch bản quản trị rủi ro sẽ là “chìa khóa” giúp các nhà đầu tư nắm bắt cơ hội và đạt được thành công trong giai đoạn tới./.

