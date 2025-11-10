Anh xét xử nghi phạm người Trung Quốc về hành vi rửa tiền bằng đồng bitcoin

Nữ doanh nhân Trung Quốc Tiền Chí Mẫn, người được mệnh danh là “nữ quái tiền ảo” Bitcoin, đang phải đối mặt với án tù tại Anh sau khi cảnh sát nước này tiến hành vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất từ trước đến nay, trị giá hơn 6 tỷ USD.

Người phụ nữ 47 tuổi, sử dụng bí danh Trương Nhã Địch, đã lừa đảo hơn 128.000 nạn nhân thông qua một đường dây tại Trung Quốc từ năm 2014 đến năm 2017 và chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp dưới dạng tài sản Bitcoin.

Cơ quan công tố cho biết sau khi trốn khỏi Trung Quốc năm 2018 bằng giấy tờ giả, bị cáo đã đến Vương quốc Anh, tìm cách rửa tiền. Bị cáo phải đối mặt với mức án lên tới 14 năm tù.

Ngày 29/9, Tiền Chí Mẫn đã nhận tội mua bán và sở hữu tài sản phạm tội.

Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án Tiền Chí Mẫn và đồng phạm người Malaysia Seng Hok Ling sau phiên xét xử kéo dài hai ngày 10 và 11/11 tại Tòa án Southwark Crown ở London. Seng Hok Ling cũng đã thừa nhận hành vi rửa tiền.

Trước đó, tòa án cũng đã tuyên phạt một đồng phạm trong vụ án, Ôn Giản, người Anh gốc Hoa, 6 năm 8 tháng tù giam, sau khi bị phát hiện sở hữu ví Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD.

Theo cáo trạng, bị cáo Ôn Giản đã điều hành một mô hình Ponzi, trả tiền cho các nhà đầu tư bằng tiền của những người mới tham gia.

Sau khi chuyển đổi một phần lớn tiền của các nạn nhân thành Bitcoin, bị cáo bắt đầu rửa tiền tại Anh thông qua việc mua bất động sản, trong đó có một biệt thự trị giá 23 triệu bảng Anh (30 triệu USD) ở London.

Theo ông William Glover, của công ty luật Fieldfisher, đây có thể là vụ án pháp lý lớn nhất thuộc loại này về mặt giá trị liên quan đến cá nhân chứ không phải công ty.

Ông cho biết một số khách hàng của ông đã phải chịu những tổn thất cá nhân to lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và gia đình.

Chi tiết về một chương trình bồi thường do chính quyền Anh đề xuất vẫn đang được Tòa án Tối cao London xem xét trong các thủ tục tố tụng dân sự.

Theo các nguồn tin thân cận với vụ án, khoảng 1.300 nạn nhân đã ra trình diện.

Đồng Bitcoin, vốn được giao dịch ở mức khoảng 3.600 USD vào cuối năm 2018, hiện đang dao động quanh mức 100.000 USD./.

Bitcoin lần đầu tiên trải qua tháng 10 mất giá kể từ năm 2018 Mặc dù tháng 10 đầy bất ổn nhưng Bitcoin vẫn ghi nhận mức tăng hơn 16% từ đầu năm, phần lớn được hưởng lợi bởi sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Trump đối với tài sản kỹ thuật số.