Quốc hội Thụy Sĩ "bật đèn xanh" cho việc xuất khẩu vũ khí sang 25 nước

Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ ngày 4/12 đã phê chuẩn Luật sửa đổi về Vật liệu chiến tranh, theo đó nới lỏng quy định về hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu vũ khí nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và củng cố quan hệ an ninh ở châu Âu.

Thượng viện nước này đã thông qua đề xuất sửa đổi luật với 31 phiếu ủng hộ và 12 phiếu chống, sau khi Hạ viện chấp thuận hôm 2/12.

Theo luật sửa đổi, trong tương lai, các doanh nghiệp Thụy Sĩ sẽ được phép xuất khẩu vũ khí sang 25 quốc gia phương Tây.

Các quy định yêu cầu nước nhập khẩu phải xin phép khi tái xuất khí tài của Thụy Sĩ cũng được nới lỏng.

Một điểm đáng chú ý là mặc dù luật đã được điều chỉnh nhưng các công ty của Thụy Sĩ vẫn không được phép xuất khẩu trực tiếp vũ khí sang Ukraine.

Trước khi thông qua những sửa đổi đối với Luật Vật liệu chiến tranh, Thụy Sĩ cấm xuất khẩu vũ khí tới các quốc gia đang xảy ra xung đột nội bộ hoặc liên quan đến xung đột quốc tế.

Động thái của Quốc hội Thụy Sĩ diễn ra trong bối cảnh giới công nghiệp quốc phòng và một số chính trị gia Thụy Sĩ cảnh báo ngành sản xuất trang thiết bị quân sự của nước này đang chịu thiệt hại đáng kể do mất nhiều đơn hàng quốc tế vì các hạn chế hiện hành./.

Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ đồng ý nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí, cho phép bán vũ khí cho các quốc gia đang có xung đột, nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia.