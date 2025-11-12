Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí

Hội đồng Quốc gia (tức Hạ viện) của Thụy Sĩ đã thông qua việc nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí, cho phép bán vũ khí cho những quốc gia đang có xung đột vũ trang.

Trong thông báo ngày 11/11, Hội đồng Quốc gia nêu rõ: “Hội đồng ủng hộ việc cho phép Thụy Sĩ cung cấp trang thiết bị quân sự cho các quốc gia cũng có cơ chế xuất khẩu tương tự, ngay cả khi những quốc gia này đang tham gia vào xung đột vũ trang.”

Liên quan đến vấn đề xuất khẩu trang thiết bị quân sự, Hội đồng Quốc gia ủng hộ đề xuất của Hội đồng Liên bang (tức Chính phủ) về việc trao quyền quyết định cho chính phủ trong việc phê duyệt các giao dịch với nước ngoài mà không cần phải đáp ứng các quy định hiện hành trong một số trường hợp đặc biệt nhằm bảo vệ các lợi ích đối ngoại hoặc an ninh quốc gia.

Ngoài ra, Hội đồng Quốc gia cũng đề xuất bãi bỏ quy định cấm tái xuất khẩu vũ khí./.

